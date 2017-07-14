15 Temmuz afişlerinden Genelkurmay da rahatsız

AYDINLIK gazetesi, "Genelkurmay kaynaklarına" dayandırdığı haberinde, Genelkurmay Başkanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz afişlerinden rahatsızlık duyarak bunu yetkililere ilettiğini ileri sürdü.

ASKERDEN GÖRÜŞ ALINMAMIŞ

Haberde, gazeteye konuşan söz konusu kaynakların, afişler konusunda kendilerinden görüş alınmadığını ve bu durumun kurumu yaraladığını söyledikleri aktarıldı.

Aydınlık'ın haberinin ilgili kısmı şu şekilde:

"Aydınlık’ın ulaştığı Genelkurmay kaynakları, afişten duydukları rahatsızlığı hükümete ilettiklerini bildirdi. Türk ordusuyla ilgili yapılan görsel materyallerde, kendi görüşlerinin alınmasını beklediklerini söyleyen kaynaklar, bu afişlerle ilgili herhangi bir bilgilerinin olmadıklarını belirttiler.

15 Temmuz darbe girişimine katılanların, TSK’ın yalnızca yüzde 1,5’lik kısmını oluşturduğunu belirten kaynaklar, 650 bin kişilik kurumun darbeye karşı durduğuna ve içerideki subayların direnişinin darbenin önlenmesinde belirleyici olduğuna dikkat çektiler.

Türk ordusunun darbenin önlenmesine yönelik katkılarının göz ardı edilemeyeceği belirten kaynaklar, bunun dile getirilmemesinin kurumu yaraladığını söylediler."