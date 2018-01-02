15 tatil ne zaman? Sömestr tatili ne zaman başlıyor?

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınladığı çalışma takvimine göre 15 tatil resmi olarak 22 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Fakat araya hafta sonunun da girdiği göz önüne alındığında tatilin 20 Ocak Cumartesi itibarıyla başlayacağı söylenebilir.

Tatil ne zaman bitiyor?

Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma takvimine göre sömestr tatili resmi olarak 2 Şubat Cuma günü bitecek. Fakat araya giren iki günlük hafta sonu sebebiyle tatilin son günü 4 Şubat Pazar olarak söylenebilir.

Birinci dönemin bitip ikinci dönemin başladığının habercisi olan sömestr tatili, toplamda 16 gün sürecek.