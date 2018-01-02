Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
20'lik diş ağrısına ne iyi gelir?
20'lik diş ağrısına ne iyi...
Apple'dan flaş Netflix hamlesi
Apple'dan flaş Netflix hamlesi
2 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
2 Ocak 2018 Yeni Alanya...

15 tatil ne zaman? Sömestr tatili ne zaman başlıyor?

Yılbaşı tatilinin bitmesiyle beraber öğrenciler sıradaki tatil olan sömestr tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki sömestr tatili, diğer ismiyle 15 tatil ne zaman?

15 tatil ne zaman? Sömestr tatili ne zaman başlıyor?

Yılbaşı tatilinin bitmesiyle beraber öğrenciler sıradaki tatil olan sömestr tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki sömestr tatili, diğer ismiyle 15 tatil ne zaman?

02 Ocak 2018 Salı 11:01
15 tatil ne zaman? Sömestr tatili ne zaman başlıyor?
banner404

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınladığı çalışma takvimine göre 15 tatil resmi olarak 22 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Fakat araya hafta sonunun da girdiği göz önüne alındığında tatilin 20 Ocak Cumartesi itibarıyla başlayacağı söylenebilir.

Tatil ne zaman bitiyor?

Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma takvimine göre sömestr tatili resmi olarak 2 Şubat Cuma günü bitecek. Fakat araya giren iki günlük hafta sonu sebebiyle tatilin son günü 4 Şubat Pazar olarak söylenebilir.

Birinci dönemin bitip ikinci dönemin başladığının habercisi olan sömestr tatili, toplamda 16 gün sürecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıYılbaşıSömestrTatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşlı kadına eski damattan 150 bin TL borç!
Yaşlı kadına eski damattan 150 bin TL borç!
Kangallar yerleşim yerine dadanan domuzu parçaladı
Kangallar yerleşim yerine dadanan domuzu parçaladı
Taşeron işçilerin kadro süreci başladı
Taşeron işçilerin kadro süreci başladı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim