1,5 milyon TL ödülle mavi kategoride aranan terörist yakalandı

Son dakika! İçişleri Bakanlığı, Mavi kategoride 1 milyon 500 bin TL ödülle aranan, MLKP terör örgütünün sabotajcısı ve bombacısının yakalandığını açıkladı

1,5 milyon TL ödülle mavi kategoride aranan terörist yakalandı
banner404

TERÖRDEN Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin TL ödülle 'Mavi' kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi 'Deniz' kod adlı Ümit Emrah Köse, Mersin polisi tarafından yakalandı.
SABOTAJ VE BOMBA HAZIRLAMA EĞİTİMİ VERİYORDU
Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan örgüt mensubunun, "Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama, silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İşsizlik maaşının ne zaman ödeneceği belli...
İşsizlik maaşının ne zaman ödeneceği belli...
  1. EKONOMİ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479