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15 milyon araç kaçak geçiş yaptı

2016'da 285 milyon araç OGS ve HGS'den geçti. Kaçak geçen araç sayısı 15 milyon. 11 milyon aracın ise plakası belirlendi

15 milyon araç kaçak geçiş yaptı

2016'da 285 milyon araç OGS ve HGS'den geçti. Kaçak geçen araç sayısı 15 milyon. 11 milyon aracın ise plakası belirlendi

04 Ekim 2017 Çarşamba 10:02
15 milyon araç kaçak geçiş yaptı
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2016 yılında 285 milyon 144 bin 64 araç, Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile köprü ve otoyollardan geçiş yaptı. Toplam 1 milyar 459 milyon 49 bin 357 TL kazanç elde edildi. Aynı yıl HGS ve OGS’den 15 milyon 55 bin 655 araç Kaçak geçiş yaptı.
 
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, 2016 yılı Sayıştay raporuna göre, 2016 yılında OGS ile 132 milyon 88 bin 117 araç geçiş yaptı. Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre bu geçişlerden 459 milyon 688 bin 740 TL gelir elde edildi. HGS ile 285 milyon 144 bin 64 araç geçiş yaptı, 999 milyon 360 bin 617 TL gelir sağlandı. OGS ve HGS’yi toplam 285 milyon 144 bin 64 araç kullanırken, 1 milyar 459 milyon 49 bin 357 TL kazanç elde edildi. 2016 yılında HGS ve OGS’den 15 milyon 55 bin 655 araç kaçak geçti. Kaçak geçiş yapan araçların 11 milyon 347 bin 869’unun plakası tespit edildi.
 
3 MİLYON ARACIN PLAKASI OKUNAMADI 
2 milyon 899 bin 412 aracın plakası okunamadı. 808 bin 374 yabancı plakalı araç da kaçak geçiş yaptı. Raporda, köprü ve otoyollarda gerçekleşen toplam 76 milyon 995 bin 898 TL’lik kaçak geçiş bedeline ilişkin gelir tahakkuk kaydının yapılmadığı, mali tablolarda yer verilmediği belirtildi. Karayolları Genel Müdürlüğü, Sayıştay’a verdiği yanıtta otoyol ve köprülerden yapılan bütün geçişlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesinin planlandığını ve buna ilişkin çalışmaların 2017 yılı içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
OgsHGSKaçak Geçiş
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