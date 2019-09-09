15'lik sürücü kaza yaptı
Gazipaşa'da kamyonetle motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kardeş yaralandı
GÜNDEM 09.09.2019, 20:02
KAZA, önceki gün saat 10.00 sıralarında Korubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Gazipaşa merkezden Korubaşı istikametine giden Olcay U'nun kullandığı 07 ZD 04 plakalı kamyonet, T.Ş.'nin (15) kullandığı 07 UT 573 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki T.Ş. ve arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi T.Ş. (13) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı kardeşler Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Motosiklet sürücüsü T.Ş.'nin kolunda ve bacağında kırıklar olduğu belirtilirken, kardeşi T.Ş.'nin ise vücudunun çeşitli yerlerinde hafif sıyrıklar bulunduğu öğrenildi.
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