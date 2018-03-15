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15 günlük bebek cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu

Adana'da, belinde sıvı dolu kese ile doğan 15 günlük bebek, cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu

15 günlük bebek cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu

Adana'da, belinde sıvı dolu kese ile doğan 15 günlük bebek, cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu

15 Mart 2018 Perşembe 10:57
15 günlük bebek cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu
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HATAY'IN merkez ilçesi Antakya’da yaşayan Ali ve Hanife Kaya çiftinin yeni doğan Furkan isimli bebeklerinin bel ile kuyruk sokumu kısmında henüz anne karnındayken içi omurilik sıvısıyla dolu bir kese olduğu tespit edildi. Daha sonra Furkan bebek beyin omurilik sıvısı ile dolu yaklaşık 75 santim büyüklüğünde kese ile dünyaya geldi. Ailesi bebekleri 15 günlük olunca Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği'ne başvurdu. Burada Doç. Dr. Derviş Mansuri Yılmaz tarafından ameliyata alınan Furkan bebek sağlığına yeniden kavuştu. Furkan bebeğin ameliyat olamaması durumunda ileride menenjit ve felç gibi hastalıklarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. 

Ameliyatı gerçekleştiren Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Beyin Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Derviş Mansuri Yılmaz, Furkan bebeğin kliniğe geldiğinde 15 günlük olduğunu, bel ile kuyruk sokumu olarak tabir edilen bölgenin birleşim yerinde içerisi beyin omurilik sıvısı ile dolu yaklaşık 75 santim büyüklüğünde kesenin bulunduğunu belirtti. Yılmaz, yapılan tetkikler sonucunda Furkan bebeğe spina bifida /myelomeningosel tanısı koyduklarını, hastada omurilik ve omurilik siniri bu kesenin içinde sonlandığını, hastayı mikrocerrahi teknik kullanarak omurilik ve omurilik sinirlerini normal kanala yerleştirerek tedavisini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi. Yılmaz, “Biz bu tedaviyi hastamıza uygulamasaydık, ilerleyen zamanlarda bacaklarda feçlik ortaya çıkardı. Şu anda bacaklarını yaşıtları gibi hareket ettirebiliyor” dedi. 

Spina bifida hastalığının (doğumsal omurilik bozukluğu), anne karnında bebeğin gelişimi sırasında omurilik ve omurganın tüp şeklinde oluşumunu tamamlayamaması sonucu ortaya çıkan doğumsal bozukluk olduğunu dile getiren Yılmaz, bu doğumsal bozukluğun açık ve kapalı olmak üzere 2 şekilde kendini gösterdiğini, kapalı spina bifida da, omurganın arka yapılarında gelişimsel bozukluğun mevcut olduğunu, ancak omurilik ve omurilik zarının ciltten dışarıya çıkmadığını, üzerinin de sağlam cilt ile kaplı olduğunu söyledi. 

Omuriliğin açık doğumsal bozukluğunda ise, omurilik ve sinirlerin, çok ince bir zarla çevrili bir kese ile ya da kese olmadan dış ortam ile direkt temas halinde açıkta bulunduğuna değinen Doç. Dr. Derviş Mansuri Yılmaz, spina bifidanın bu şeklinin daha ağır nörolojik bozukluklarla kendini göstermekte olduğunu, dünyada ve ülkemizde doğumsal omurilik bozukluğunun görülme sıklığının yaklaşık bin canlı doğumda 2 ila 4 oranında gerçekleştiğine vurgu yaptı. 

Furkan bebeğin babası Ali Kaya ise, “Ameliyat öncesi Furkan’ın belirgin bir şekilde hareketlerinde bir kısıtlama söz konusuydu biz de geçireceği operasyondan ötürü açıkçası çok tedirgindik. Ancak operasyon sonrası şu an Furkan ayaklarını rahat bir şekilde hareket ettiriyor emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. 

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Adana15 GÜNLÜKBEBEK
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