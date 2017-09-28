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15 dakikalık yağış sele dönüştü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış kısa sürede sele dönüştü. Şehrin yüksek kesimlerinden merkeze doğru akan yağmur suları adeta yolları dere haline dönüştürdü

15 dakikalık yağış sele dönüştü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış kısa sürede sele dönüştü. Şehrin yüksek kesimlerinden merkeze doğru akan yağmur suları adeta yolları dere haline dönüştürdü

28 Eylül 2017 Perşembe 07:39
15 dakikalık yağış sele dönüştü
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BANDIRMA'DA Cumhuriyet Meydanı ve bağlı sokaklardaki bir çok işyerini su basarken, esnaflar dükkanlarını kapatacakları saatte sürpriz bir şekilde oluşan sel nedeniyle ellerine süpürge ve kürekleri alarak dükkanlarını su girmemesi için çaba sarf etti. Korozman Kavşağı mevkiinde bulunan dalçık yolda bir araç mahsur kalırken, içerisinde iki kişinin bulunduğu araca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Araç içerisindeki yolcu ve sürücü ile birlikte itfaiye aracı marifetiyle çekilerek sudan çıkarıldı.
Şehrin birçok yerinde tıkalı mazgallar, aşırı sel suları nedeniyle kısa sürede taştı. Cumhuriyet Meydanı'nda 2 Ekim tarihinde başlayacak olan Kitap Günleri etkinliği nedeniyle kurulan tahta baraka ve stantların yağan şiddetli yağmurun etkisi ile zarar görmemesi için belediye ekipleri önlem aldı.
Bandırma İtfaiyesi evlerini su basan vatandaşların evlerindeki suyun motopomplarla boşaltılması için tüm ekipleri ile seferber oldu. 15 dakika süren yağış etkisini yitirdi.

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Yağışşiddetli YağışYağmurBalıkesir
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