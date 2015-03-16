14 yıl cezayı duyunca mahkemeyi tehdit etti

16 Mart 2015 Pazartesi 12:37
ANTALYA'DA geçen yıl 25 Ağustos tarihinde Erkan, Yunus ve Serkan Canbekli kardeşlerin bulunduğu kiralık araçta, bir çanta dolusu uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kardeş gözaltına alındı. Antalya Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan haklarında kamu davası açılıp tutuklanan 3 kardeşin yargılandığı dava, karara bağlandı. Karar duruşmasında Erkan ve Yunus Canbekli kardeşler, araçtaki uyuşturucudan haberleri olmadığını iddia edip beraatlarını talep etti. Serkan Canbekli ise uyuşturucu dolu çantayı çöpte bulduğunu öne sürdü. Serkan Canbekli, “Ben uyuşturucu madde kullanıcısıyım. Olay tarihinde cezaevinden yeni çıkmıştım. İşsizdim. Olaydan bir gece önce gezmek için dışarı çıkmıştım. Yolda çöpü kurcalayan birini gördüm. Bu şahıs çöpün yanındaki çantayı kurcalıyordu. Ne olduğunu sordum, bilmediğini söyledi. Bunun üzerine çantayı karıştırdığımda kolonyalı mendil paketine benzeyen altın sarısı uyuşturucu maddeyle karşılaştım. Bonzai maddesi olduğunu ise bilmiyordum" dedi.
'UYUŞTURUCUYU SAKLAMAK İÇİN YANIMA ALMIŞTIM'
Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu için bulduğu uyuşturucuyu alıp evine götürdüğünü söyleyen Serkan Canbekli, “Olay günü kardeşim Erkan ve Yunus, kiraladıkları bir araçla eve gelmişti. Beraber yola çıktık. Uyuşturucu madde olan çantayı da yanıma aldım. 200 metre kadar sonra polisler bizi yol kontrolünde yakaladı. Polis aracı durdurunca ben inip kaçtım. Sonra da yakalandım. Kardeşlerimin araçtaki uyuşturucuyla ilgileri de haberleri de yoktu. Onlar bu nedenle polisten kaçmadı. Kardeşlerim beni yol üzerinde bırakacaktı. Ben de yolda inip uyuşturucuyu bir yere saklayacaktım" diye konuştu.
2 KARDEŞE BERAAT
Delil yetersizliğinden Yunus ve Erkan Canbekli'nin beraatına karar veren mahkeme heyeti, Serkan Canbekli'nin uyuşturucu maddeleri bulduğuna dair açıklamalarının, hayatın olağan akışına uygun düşmediğine kanaat getirdi. Mahkeme, Serkan Canbekli'yi 14 yıl hapis ve 4 bin TL adli para cezasına mahkum etti. Adli para cezasının 20 eşit taksitte tahsiline karar veren mahkeme, paranın ödenmemesi halinde bunun da hapis cezasına çevrilmesine hükmetti. Mahkeme Serkan Canbekli'nin sabıkalı kişiliği, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkilerini gerekçe göstererek, takdir indirimi de yapmadı.
'BİR GÜN CEZAEVİNDEN MUTLAKA ÇIKACAĞIM'
Kararı duyunca şoke olan Serkan Canbekli, “Böyle adalet olur mu? Çöpte uyuşturucu çıkmaz mı? Çöpten her şey çıkar. Silah da çıkar. Ceset de çıkar. Cezaevinden beni çıkarmayacaksınız. Çıktığımda ya sizi öldüreceğim ya cinayet işleyeceğim. Bir gün mutlaka çıkacağım. Çıktıktan sonra çıkıp cinayetle karşınıza geleceğim" diye bağırdı. Canbekli, Jandarma tarafından duruşma salonundan çıkartılıp cezaevine götürüldü. Mahkeme heyeti Serkan Canbekli'nin karar üzerine mahkemeye gösterdiği tepkiyi tutanağa geçirip, sanığın bu eylemi nedeniyle gerekli yasal işlemler yapılması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Antalya E Tipi Cezaevi Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına oy birliğiyle karar verdi.
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Son Güncelleme: 16.03.2015 11:41