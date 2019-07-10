ÇARŞAMBA ilçesi Çaltı Mahallesi sahilinde dün akşam saatlerinde serinlemek için denize giren Ali Fuat Başgil İmam Hatip Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Muhammed Emin Ağca, akıntıya kapılarak açığa sürüklendi. Çığlıklarını duyarak suya girenler tarafından denizden çıkarılan Muhammed Emin Ağca, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
14 yaşındaki Muhammed, denizde boğuldu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde serinlemek için denize giren Muhammed Emin Ağca (14) boğuldu
ÇARŞAMBA ilçesi Çaltı Mahallesi sahilinde dün akşam saatlerinde serinlemek için denize giren Ali Fuat Başgil İmam Hatip Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Muhammed Emin Ağca, akıntıya kapılarak açığa sürüklendi. Çığlıklarını duyarak suya girenler tarafından denizden çıkarılan Muhammed Emin Ağca, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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