14 yaşındaki Muhammed, denizde boğuldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde serinlemek için denize giren Muhammed Emin Ağca (14) boğuldu

14 yaşındaki Muhammed, denizde boğuldu
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ÇARŞAMBA ilçesi Çaltı Mahallesi sahilinde dün akşam saatlerinde serinlemek için denize giren Ali Fuat Başgil İmam Hatip Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Muhammed Emin Ağca, akıntıya kapılarak açığa sürüklendi. Çığlıklarını duyarak suya girenler tarafından denizden çıkarılan Muhammed Emin Ağca, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 15:22
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