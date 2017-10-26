Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108080
ALTIN
155.118
DOLAR
3.7737
STERLİN
4.9872
EURO
4.4572
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara...
26 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
26 Ekim 2017 Yeni Alanya...
Elmayı musluk suyunda yıkamayın, kabartma tozu kullanın
Kabartma tozu kullanın
banner468

14 muvazzaf asker gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik Trabzon merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, 14 muvazzaf asker gözaltına alındı

14 muvazzaf asker gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik Trabzon merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, 14 muvazzaf asker gözaltına alındı

26 Ekim 2017 Perşembe 13:54
14 muvazzaf asker gözaltına alındı
banner404

İL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince,  FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Trabzon merkezli Ankara, İstanbul,  Şırnak, Kahramanmaraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kayseri, Manisa, Kocaeli,  Balıkesir, Edirne ve İzmir'de operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 14 muvazzaf asker gözaltına alındı.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Il Emniyet MüdürlüğüFetullahçı Terör ÖrgütüFetöAnkaraİstanbulşırnakKahramanmaraşKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Partiye cezaevinden mesaj yolladı: Gerekirse bırakırım!
Partiye cezaevinden mesaj yolladı: Gerekirse bırakırım!
Veda toplantısında patladı: Ayağımı kaydırdılar, hesaplaşacağım
Veda toplantısında patladı: Ayağımı kaydırdılar, hesaplaşacağım
Son dakika! CHP'nin yeni Meclis Başkanvekili belli oldu
Son dakika! CHP'nin yeni Meclis Başkanvekili belli oldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim