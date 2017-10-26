İL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Trabzon merkezli Ankara, İstanbul, Şırnak, Kahramanmaraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kayseri, Manisa, Kocaeli, Balıkesir, Edirne ve İzmir'de operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 14 muvazzaf asker gözaltına alındı.
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