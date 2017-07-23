Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

1,4 milyar liralık buğday israf ediliyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de yıllık üretilen 16,5 milyar liralık buğdayın 1,4 milyar liralık kısmının üretimde ve kullanımda kaybedildiğini belirterek, "Kaybedilen buğday 8-10 milyon nüfuslu bir ülkenin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilir." ifadesini kullandı

1,4 milyar liralık buğday israf ediliyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de yıllık üretilen 16,5 milyar liralık buğdayın 1,4 milyar liralık kısmının üretimde ve kullanımda kaybedildiğini belirterek, "Kaybedilen buğday 8-10 milyon nüfuslu bir ülkenin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilir." ifadesini kullandı

23 Temmuz 2017 Pazar 11:49
1,4 milyar liralık buğday israf ediliyor
banner404

BAYRAKTAR, yaptığı yazılı açıklamada, üretim ve kullanımda ürün  kayıplarının önemli boyutlara ulaştığına dikkati çekti.

Tahıl zararlıları, ayarsız ve eski biçerdöverler, tekniğine uygun  olmayan hasat nedeniyle buğdayda tane kaybının, gelişmiş ülkelerdekine göre çok  fazla olduğunun altını çizen Bayraktar, kaybın yüzde 2'yi geçmemesi gerektiğine  işaret etti.

Ambar zararlıları, uygun olmayan depo şartlarının neden olduğu  rutubet, taşıma kayıpları gibi nedenlerle de ürünün israf edildiğine dikkati  çeken Bayraktar, "Yapılan hesaplamalara göre, üretilen buğdayın yüzde 5,5'i  üretimde, yüzde 2,8'i kullanımda kaybediliyor. Bunlar, büyük oranlar. Binbir  güçlükle, zahmetle elde edilen ürünün neredeyse onda biri tüketilemeden  kaybediliyor. Bu rakamlara evlerdeki kayıplar dahil değil." değerlendirmesinde  bulundu.

Bayraktar, geçen yıl Türkiye'de 3 milyon 620 bin ton makarnalık, 16  milyon 980 bin ton da ekmeklik buğday üretildiğini kaydederek, "Bunun üretici  fiyatlarıyla karşılığı 16,5 milyar lirayı geçiyor. Bunun yüzde 8,3'ü  kaybediliyor. Kaybedilen ürünün değeri yine üretici fiyatlarıyla 1,4 milyar  liraya yaklaşıyor. Kaybedilen buğday 8-10 milyon nüfuslu bir ülkenin ihtiyacını  rahatlıkla karşılayabilir." ifadelerini kullandı.

Yaşanan kayıpları azaltmak için yapılması gerekenler hakkında da  değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, tohum ekim aşamasında arazinin iyi tesviye  edilmesi (düz duruma getirme) gerektiğine işaret etti. Geç yapılmış hasatın da  tane kaybına neden olacağının altını çizen Bayraktar, hasatın operatör belgesi  olan sürücülere yaptırılması uyarısında bulundu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ziraat Odaları BirliğiBuğday
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim