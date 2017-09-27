14 kişiye ByLock gözaltısı

EDİNİLEN bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock’u kullandıkları iddia edilen içlerinde doktor, öğretmen, bankacının da bulunduğu, çoğunluğu özel sektör çalışanı 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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