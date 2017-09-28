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14 kişi FETÖ’den tutuklandı

Muş’ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 14’ü tutuklandı

14 kişi FETÖ’den tutuklandı

Muş’ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 14’ü tutuklandı

28 Eylül 2017 Perşembe 11:30
14 kişi FETÖ’den tutuklandı
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VALİLİKTEN yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatı/iltisaki olan ve örgütün gizli haberleşme programı Bylock’u kullandığı tespit edilen, aralarında ihraç olmuş asker, polis ve öğretmenlerin bulunduğu şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. 13 Eylül 2017 günü eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde, haklarında yakalama kararı çıkartılan toplam 22 şüphelinin gözaltına alındığının ifade edildiği açıklamada, "Muş Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüphelilerden 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 6 şahıs adli kontrol şartıyla, 2 şahıs ise savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest kalmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.

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MuşFetöPdyTerör örgütüSilahlı Terör örgütü
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