13 yaşındaki çocuk, Cumhurbaşkanı’na hakaretten ifade verdi

AYVALIK’taki ilköğretim 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki U.R.E.’nin babası İ.E.’ye dün telefon eden Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosu ekipleri, oğlunun Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiğini savcılığa ifade vermesi gerektiğini söyledi. Baba okulda buluştuğu polislerle birlikte oğlunu da alarak önce Ayvalık Devlet Hastanesi’ne gitti. Psikiyatri Polikliniği’nden U.R.E. için rapor alındıktan sonra, polisler eşliğinde adliyeye adliyeye gidildi. Savcılıkta uzmanlar gözetiminde U.R.E.’nin ifadesi alındı. Savcılık, Balıkesir Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Servisi’nden rapor isteyerek öğrenciyi serbest bıraktı. Savcılığın dava açıp açmayacağı buradan verilecek olan rapor doğrultusunda belirleneceği öğrenildi.





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