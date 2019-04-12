SAYISAL Loto çekilişi için sayılı saatler kala, talihli adayları kazanan numaraların saat kaçta belli olacağını merak ediyor. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca 8.136.832,87 TL
devretmişti. 5 bilen 109 kişinin 4.683,90 TL aldığı çekilişte, 4 bilen 5436 kişi 70,70 TL, 3 bilen 102147 kişi ise 10,60 TL ödül kazanmıştı.
Sayısal Loto çekilişi 13 Nisan Cumartesi akşamı saat 21.15'de yapılacak ve Milli Piyango İdaresi'nin http://www.mpi.gov.tr/ adresinden canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş saatine kadar Sayısal Loto oynamak mümkün olacak?
13 Nisan Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak?
Sayısal Loto zengin olma hayali kuran vatandaşlara para kazandırmaya devam ediyor. Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto’nun bu haftaki ilk çekilişinde 6 bilen olmayınca 8.136.832,87 TL’lik ödül 6. kez devretti. 12 Nisan Cumartesi akşamı yapılacak çekilişe az bir süre kala vatandaşlar, çekilişin saat kaçta başlayacağını ve en son saat kaça kadar Sayısal Loto oynayabileceklerini merak ediyor. Peki 13 Nisan Sayısal Loto çekilişi saat kaça düzenlenecek?
SAYISAL Loto çekilişi için sayılı saatler kala, talihli adayları kazanan numaraların saat kaçta belli olacağını merak ediyor. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca 8.136.832,87 TL