13 Nisan Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak?

Sayısal Loto zengin olma hayali kuran vatandaşlara para kazandırmaya devam ediyor. Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto’nun bu haftaki ilk çekilişinde 6 bilen olmayınca 8.136.832,87 TL’lik ödül 6. kez devretti. 12 Nisan Cumartesi akşamı yapılacak çekilişe az bir süre kala vatandaşlar, çekilişin saat kaçta başlayacağını ve en son saat kaça kadar Sayısal Loto oynayabileceklerini merak ediyor. Peki 13 Nisan Sayısal Loto çekilişi saat kaça düzenlenecek?