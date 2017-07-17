13 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri desteğinde İzmir genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 12-13 Temmuz tarihlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 26 farklı adreste yapılan aramalarda 40 kilo 574 gram kubar esrar maddesi, 8 bin 722 kök kenevir bitkisi, 8 adet extacy hap ve 32 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 13 Milyon 856 bin TL değerinde olduğu belirtildi. Ayrıca, operasyon kapsamında 36 şüpheli hakkında işlem yapılarak, 31 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 2 kişinin gözaltı işlemleri sürerken 3 kişi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. 26 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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