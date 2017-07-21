13 ilde peş peşe FETÖ operasyonu: 159 gözaltı kararı var

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 ildeki 105 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 67'sinin polis, 4'ünün başpolis, 21'inin komiser yardımcısı, 3'ünün komiser, 6'sının emniyet müdürü ve 2'sinin de emniyet amiri olduğu öğrenildi.

20 BAKANLIK PERSONELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Savcılık, kamu kurumlarındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin sürdürdüğü bir başka soruşturmada ise ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen, 6 'sı halende görevde bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli 20 kişi hakkıda gözaltı kararı verdi.

ESKİ MEDYA ÇALIŞANLARINA OPERASYON: 34 GÖZALTI KARARI

Savcılık, kararnamelerle kapatılan medya kuruluşlarının eski personeli olan 34 kişi hakkında da ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı verdi.