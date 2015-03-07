13 dakika taciz ve it dalaşı

YUNANİSTAN'LA çoğunlukla Ege semalarında yaşanan “Hava Sahası” krizi, daha güneye Ege ile Akdeniz’in kesiştiği Kaş civarı ve Antalya açıklarına da kaydı. Genelkurmay Başkanlığı’nın yaptığı açıklama Yunanistan’la son dönemde yaşanan en yoğun hava sahası krizinin göstergesi oldu. Genelkurmay’ın açıklamasına göre Yunan savaş uçakları ile bir helikopter Türkiye Hava Sahası’nı toplam 12 dakika 52 saniye boyunca taciz etti. Genelkurmay, Didim/Aydın Batısı ve Güneybatısında yaşanan tacizle ilgili şu bilgiyi paylaştı, “Yunanistan’a ait iki adet F-16 uçağı saat 11.14’te yedi dakika 16 saniye süre ile, bir adet CH-47 tipi askeri helikopter saat 17.52’de beş dakika 36 saniye süre ile hava sahamızı ihlal etmiştir.”

KAŞ VE ANTALYA AÇIKLARINDA İT DALAŞI

Genelkurmay’ın açıklamasından anlaşıldığına göre Yunan jetlerinin tacizi üzerine iki Türk F-16’sı havalanarak, yakın takibe başladı. Kaş ve Antalya istikametine doğru kaçan Yunan uçaklarına Türk jetleri iki kez önleme yaptı. Genelkurmay açıklamasında Kaş/Antalya Güneyi, Güneydoğusu ve Güneybatısında yaşanan bu olay, “Alarm Reaksiyon görevi maksadıyla iki adet F-16 uçağımız, Yunan unsurlarını uçuşları boyunca takip etmiş, Yunan F-16 uçaklarına karşı iki kez önleme yapmıştır” denilerek anlatıldı.