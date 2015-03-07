13 dakika taciz ve it dalaşı

Genelkurmay’ın açıklamasından anlaşıldığına göre Yunan jetlerinin tacizi üzerine iki Türk F-16’sı havalanarak, yakın takibe başladı. Kaş ve Antalya istikametine doğru kaçan Yunan uçaklarına Türk jetleri iki kez önleme yaptı. Genelkurmay açıklamasında Kaş/Antalya Güneyi, Güneydoğusu ve Güneybatısında yaşanan bu olay, “Alarm Reaksiyon görevi maksadıyla iki adet F-16 uçağımız, Yunan unsurlarını uçuşları boyunca takip etmiş, Yunan F-16 uçaklarına karşı iki kez önleme yapmıştır” denilerek anlatıldı.
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