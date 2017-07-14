12 yıldır karısının yolunu gözlüyor

BATMAN'DA 78 yaşındaki Teymur Yavuz, 12 yıl önce kendisini terk eden eşinin elinde kalan tek fotoğrafını binlerce adet çoğaltarak, evinin dört bir yanına astı. Yavuz, eşini çok özlediğini ve her gün fotoğraflarına bakıp ağladığını anlatarak, geri dönmesini istedi.

Batman’ın Beşiri ilçesi Uğurca köyünde ikamet eden 78 yaşındaki Teymur Yavuz’un eşi 67 yaşındaki eşi Gazal Yavuz, 12 yıl önce kocasını terk ederek, evliliklerinden olan 11 çocuğunun yerleştiği Almanya’ya gitti. Daha sonra kısa süreliğine kente dönen Yavuz, bir kez daha gittiği Almanya’dan bir daha geri dönmediği gibi eşini de aramadı. 12 yıldır karısının dönmesini bekleyen ve özlemi her geçen gün artan Teymur Yavuz ise elinde kalan eşinin tek fotoğrafından binlerce adet bastırarak, çamaşır makinesinden buzdolabına, kapıdan pencereye evinin dört bir yanına astı.

“Evine dönsün, onu çok seviyorum”

Eşi ile 50 yıllık evliliklerinden 11 çocuklarının olduğunu anlatan Teymur Yavuz, “Fakirlikte çocuklarımı büyüttüm. Çocuklarımı Almanya’ya gönderdim. Ben de bir müddet orada kaldım. Ama havası iyi olmadığı için hastalandım ve Türkiye’ye döndüm. Daha sonra oğlum Nevzat annesiyle geldi ve bana annesinin 3 hafta kalmasını ve daha sonra tekrar Almanya’ya göndermemi istedi. Ben de eşimin Almanya’ya gitmemesi için pasaportunu sakladım. Eşim bir yolunu bulup yeni pasaport çıkarıp kaçıp gitti. 12 yıldır burada tek başıma yaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Almanya hükümetlerine de eşimin geri getirilmesi için mektup gönderdim ama kimseden bir cevap alamadım. Binlerce fotoğrafını eve asmışım. Her gün eşim için ağlıyorum. Evine geri gelsin. Onu çok seviyorum, her gün onun için ağlıyorum. Yüzlerce insan bana, ‘Seni evlendirelim’ dedi. Ben kabul etmedim, eşime aşığım ondan başka kimseyi istemiyorum” dedi.