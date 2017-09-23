12 yaşındaki çocuk yıkılan duvarın altında kaldı

KADIZADE Mahallesi Şair Nevzat Karaoğlu Caddesi'nde üç katlı boş bir bina ile bir inşaat arasındaki beton duvarın, çevresinde arkadaşlarıyla oyun oynayan Şeyma Durmuş (12) bir anda yıkılan duvarın altında kaldı. Arkadaşlarının bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar, olay yerine gelerek Şeyma'yı beton parçaların arasından çıkardı. Ağır yaralı olarak otomobille Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şeyma'nın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.