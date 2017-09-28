12 metre yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

GAZİANTEP 2. Organize Sanayi Bölgesi 207 nolu cadde üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında havalandırma çalışması yaparken dengesini kaybeden 34 yaşındaki işçi Servet Kaplan 12 metreden aşağıya düşerek hayatını kaybetti.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri geldi. Yapılan müdahalenin ardından Kaplan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerindeki ilk incelemenin ardından işçinin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Evli ve iki çocuk babası olan Servet Kaplan’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.