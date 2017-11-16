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12 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilanı

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi kırsal kesiminde düzenlenecek operasyon öncesi, sivillerin zarar görmemesi için 12 köy ve mezrada bugün saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

12 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilanı

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi kırsal kesiminde düzenlenecek operasyon öncesi, sivillerin zarar görmemesi için 12 köy ve mezrada bugün saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

16 Kasım 2017 Perşembe 09:52
12 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilanı
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DİYARBAKIR Valiliği Silvan'daki 12 köy ve mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili  açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: 
"İlimiz Silvan İlçesi mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5 bin 442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Silvan ilçesine bağlı olan;  Kazandağı, Demirkuyu, Özlüce, Esenyol, Darıseven,  Usluca, Boğazönü, Toklar, Kalemli, Taraklı, Çatak, Çigdemli mahalle ve mezralarında)16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır.Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

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DiyarbakırSİLVANSokağa çıkma YasağıOperasyon
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