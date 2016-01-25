1128'in toplumu yanıltmaya hakkı yoktur

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulundu.





Kurtulmuş'un açıklamasından satır başları şöyle:





"Doğu illerinde öğrenciler için telafi kapsamında 15 bin öğrencimiz eğitime bugün başladı. Öğretmenlerine ve velilere teşekkür ediyoruz. MEB telefi eğitimi verecek.





Bayıbucak yalnız değildir





Bayırbucak'ta rejim güçleri ve DAEŞ güçlerince Türkmenlere karşı son derece acımasız saldırılar devam ediyor. Bu olayları yakinen takip ediyoruz. Türkmen kardeşlerimizin yalnız olmadığını belirtmek isterim. Ümit ederiz ki Suriye'de sağlanacak barışta, Bayırbucak'taki Türkmen kardeşlerimiz de huzura kavuşacaktır. Rusya, DAEŞ'le mücadele gerekçesiyle muhaliflere saldırmıştır. Elimizdeki bilgiler bu yöndedir.

Antalya'da gerçekleşen hortum felaketi dolayısıyla, özellikle seracılarımız üzerindeki olumsuz etkileri dolayısıyla sunum gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede Antalyalı üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyoruz.





Cenevre görüşmeleri





Suriye'de çok taraf var. Suriye'de karşıymış gibi ifade edilen ama işbirliği içinde olan gruplar var. PYD ve DAEŞ ile rejim güçleri işbirliği yapıyor. Bir tarafta rejim güçleri ile muhalifler masada olmalıdır. Suriye Ulusal muhalefeti bu örgütlerle masaya oturmaya rıza göstermez.

Ümit ederiz ki Suriye'de şerefli bir barış süreci olsun. Bu barış, geniş halk kitlelerinin rıza gösterecek bir barış olsun. Bu görüşümüzü her platformda dile getirmeye devam ediyoruz.

Kırmızı kitap





PKK'nın kırmızı kitaptan çıkarıldığı haberleri külliyen yalandır. PKK, iç güvenlik tehdidi olmaktan çıkarılmış değildir. Bu konuda kim ne yazıyorsa yalandır.





Türkiye'de özellikle bölgedeki STK'lar ve kanaat önderleri olmak üzere bütün çevreleri sürece dahil olması esastır. Çözüm sürecinin sahibi milletin kendisidir.





1128 sözde akademisyen





Akademisyenler bildirisine imza atan birçok kişinin metni tam anlamıyla okumadığı düşünülebilir. Kimse terör olaylarını bu şekilde yorumlayamaz. Okulların bombalanması, hendekler ve barikatlar kurulması, bunlar yokmuş gibi böyle bir bildirinin yayınlanması kabul edilebilir değil. Yanıltıcı bir bildiridir. Kimsenin toplumu yanıltmaya hakkı yoktur. Keşke böyle bir bildiri olmasaydı."

Başika'ya gidilmesinin nedeni DAEŞ'e karşı mücadele konusunda uluslararası ihtiyaçlar çerçevesinde oluştu. Bunu Sayın Biden'da biliyor. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Özellikle DAEŞ ve diğer terör gruplarının varlığı söz konusu. Bu konuda buradaki hassasiyetimizi her platformda dile getiriyoruz.



