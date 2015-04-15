11:25'te 5.2 büyüklüğünde deprem

Meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından, 5.2, Kandilli tarafından 5.5, Kıbrıs Meteoroloji dairesi tarafından 5.3 olarak açıklandı. Birinci depremin ardından sekiz dakika sonra ikinci deprem saat 11:33’te meydana geldi. AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. Depremlerin derinliği sırasıyla 3.81 km ve 6.30 km olarak açıklandı.

Meydana gelen depremlerde herhangi bir mal ve can kaybının yaşanmadığı ancak depremin kısa süreli paniğe neden olduğu bildirildi.