112 çalışanları alkollü olduğu yönünde ifade vermiş!

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde, kullandığı araçla önünde seyreden otomobile çarparak 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'in kaza sonrası muayenesini yapan 112 Acil Servis ekibinde görevli personelin, Serbes'in alkollü olduğuna dair ifade verdikleri ortaya çıktı.



Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazar Serbes'in neden olduğu ölümlü kaza sonrası başlattığı soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda ilgili kurumlardan talep edilen kriminal rapor, deliller ve görgü tanıklarının ifadeleri soruşturma dosyasına ekleniyor.



Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığında tanık olarak ifadesi alınan 112 Acil Servis ekibinde görevli bir sağlık personeli, kaza yerine gittiklerinde Serbes'in ambulansa bindiğini ve kendisinin de muayenesini yaptığını söyledi.



İzmir-Aydın Otoyolu'nda "sıkışmalı trafik kazası" ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini aktaran sağlık çalışanı, burada başka bir ambulansın da bulunduğunu ve durumu acil olan kişilere müdahale edildiğini, bu ekibe başka yaralı olup olmadığını sorduklarında olay yerindeki siyah aracın kendilerine gösterildiğini kaydetti.



Daha sonra siyah aracın yanına gittiklerini belirten sağlık çalışanı ifadesinde şu bilgileri verdi:



"İsmini olay yerinde öğrendiğim Emrah Serbes isimli şahıs, bizim görevli olduğumuz ambulansa bindi ve kendisini muayene ettim. Emrah isimli şahsı muayene ederken şahıstan alkol kokusu alıyordum. Bu sırada aracı kimin kullandığını sordum. Bana 'aracı yanımda bulunan arkadaş kullanıyor' dedi. Bu sırada olaya karışan diğer araçlardaki hastaların durumunu sordu. Hatta ölen şahıs olup olmadığını sordu. Ben de 'bir ölen şahıs var ama diğer ekip müdahale ediyor' dedim. Kendisine hastaneye gidip gitmeyeceğini sordum. O da gitmek istemediğini beyan etti."



Ambulansta görevli bir başka personel de tanık olarak verdiği ifadesinde, Serbes ile olay yerinde karşılaştığını, bitkin göründüğünü, kendinde olmadığını, konuşmasından ve hareketlerinden ayakta duramaz vaziyette ve alkol kullanmış gibi olduğunun anlaşıldığını vurguladı.



112 Acil Servis çalışanı, kaza yapan otomobili kullandığını söyleyen Doğru'nun kendisine, "150-160 kilometre hızla gidiyorduk. Sollamaya çıktım, havanın yağışlı olmasından dolayı öndeki beyaz renkli araca arkadan çarptım" dediğini aktardı.



ARACIN ALTINDA YARISI DOLU VİSKİ ŞİŞESİ



Menderes Otoyol Bakım İşletme Şefliğinde çalışan bir görevli de kaza sonrası otoyolda gerekli güvenliği aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Kaza saatinde karanlık olan hava Emrah Serbes'e ait aracın çekici tarafından kaldırıldığı sırada aydınlanmaya başlamıştı. Otomobil çekiciye yüklenirken altında bir adet yarısı dolu viski şişesinin olduğu ortaya çıktı. Aracı çekiciye yükleyen kişi şişeyi eline aldı. Bu şahıs şişeyi bize doğru göstererek, 'Bu şişeyi buldum, atıyorum' dedi. Şişeyi olduğu yere bıraktı. O sırada çevremizde polis ekipleri vardı ancak kurtarıcının şişeyi polislere gösterip göstermediğini görmedim."



Karayollarında çalışan işçiler de kazaya karışan siyah renkli aracın çekiciye yüklendiği sırada altında viski şişesini gördüklerini söyledi.



Tanık olarak ifade veren bir işçi, "Çekici siyah renkli aracı vinç yardımıyla kurtarıcıya yüklerken siyah renkli aracın altında bir adet viski şişesi ortaya çıktı. Şişenin araçtan düşüp düşmediğini görmedim. Çekici şişeyi bulunduğu yerden aldı ve biz karayolları çalışanlarına 'şişe buldum' diye gösterdikten sonra aldığı yere bıraktı" ifadelerini kullandı.



Öte yandan söz konusu trafik kazasını, 112 Acil Servis ekiplerine Torbalı ilçesinde kahvehanede çaycılık yapan bir kişinin bildirdiği ortaya çıktı.



Telefon kayıtlarından kendisine ulaşılan ihbarcı, jandarmaya verdiği ifadesinde, kazayı görünce 112'ye bildirdiğini, aracın yanına gittiğinde uzun saçlı olan kişinin siyah aracın yanında olduğunu, aracın açılır üst kısmından çıkan şahsın diğer araçtakilerin yanına gidip geldiği, otomobili kimin kullandığını anlayamadığı yönünde bilgi verdiği öğrenildi.



NE OLMUŞTU?



İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül'de Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik kaza yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede olaydan 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.



Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.



Emrah Serbes, Torbalı Cumhuriyet Savcılığının Doğru'nun emniyet kemeri izi tespiti için aldığı karar ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nden araçların ortalama hızının tespiti için gişelere giriş saatleri ve sürücülerinin kim olduğunun belirlenmesi için güvenlik kamera görüntülerini istemesi üzerine, otomobili kendisinin kullandığını söyleyerek 28 Eylül'de adliyeye teslim olduktan sonra tutuklanmıştı.



İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede ise aracın sürücü koltuğunun altında bulunan bira kutusunun ağız kısmından alınan sürüntü örnekleri, Emrah Serbes'in DNA profiliyle uyumlu çıkmıştı.