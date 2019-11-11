11 milyon fidan toprakla buluşuyor! İlk fidanı Erdoğan dikti
Türkiye genelinde gerçekleştirilecek "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanında 11 milyon fidan dikiliyor. İlk fidanı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti.
GÜNDEM 11.11.2019, 11:22
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