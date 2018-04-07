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11 gün arayla aynısını yaptılar! Polis çareyi böyle buldu

Samsun’da ikinci kez zarar verilen maket polis aracı çekiciye yüklenerek kaldırıldı

11 gün arayla aynısını yaptılar! Polis çareyi böyle buldu

Samsun’da ikinci kez zarar verilen maket polis aracı çekiciye yüklenerek kaldırıldı

07 Nisan 2018 Cumartesi 18:53
11 gün arayla aynısını yaptılar! Polis çareyi böyle buldu
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SAMSUN’da 27 Mart tarihinde meydana gelen olayda, bazı şüpheliler tarafından İlkadım ve Canik ilçelerinde bulunan iki ayrı maket polis aracının tepe lambaları çalındı. Olaydan 11 gün sonra ise yine Canik ilçesi Badırlı Çevre Yolu’nda maket polis araçlarını hedef alan kimliği belirsiz kişiler, maketlerdeki tepe lambalarına zarar verdi.

MAKET POLİS ARACI TAŞINDI

Vatandaş tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polisler, maketin tepe lambalarının kırılarak zarar verildiğini tespit etti. Aynı maket aracına ikinci kez zarar verilmesi nedeniyle çareyi maketi buradan kaldırmakta buldu. Maket polis aracı bulunduğu yerden sökülerek, çekici yardımıyla başka bir noktaya taşındı.  Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
SamsunMaket Polis Aracı
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