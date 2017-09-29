11 FETÖ mensubunun cezaları belli oldu

SABAH erken saatlerde 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ duruşmalarına öğleden sonra da devam edildi. Zanlıların silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla yargılandıkları davalarda hakim karşısına çıkarılan 11 kişi hapis cezası aldı. Mehmet Türk 9 yıl 9 ay, Muhammed Dalar 9 yıl 9 ay, Yılmaz Öğüt 9 yıl 9 ay, İlhan Kavak 9 yıl 9 ay, Musa Kilci 9 yıl 9 ay, Yüksel Memiş 9 yıl 9 ay hapis cezası alırken, etkin pişmanlık yasasından yararlanan Bahadır Alp 3 yıl 9 ay, Adem Tekir 4 yıl 11 ay, Nuri Aktürk 4 yıl 11 ay hapis cezası alarak tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan Adnan Torun’a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Hanifi D. hakkında beraat kararı verilirken, Tuncay Ü.’nün duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

“Pişmanım, devletimin yanındayım”

Duruşmalarda sanıklar kendileri hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, son savunmalarını yaptı.

Mahkemede yargılanan sanıklardan FETÖ’ye ait okullardan birinde muhasebecilik yapan ve telefonunda ByLock tespit edilen Musa Kilci, savunmasında FETÖ’nün terör örgütü olduğunu bilseydi iş yerlerinde çalışmayacağını öne sürerek, “ByLock incelendiğinde her şey anlaşılacaktır. Pişmanım, devletimin yanındayım ve devletime her şekilde yardımcı olmaya hazırım. 10 aydır cezaevindeyim, 2 çocuğum var, eşim çalışmıyor ve mağdur oldum” diyerek kendisini savundu. Mahkeme heyeti Kilci’ye savunmasının ardından 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

“Keşke hiç bulaşmasaydın, bu kadar da bulaşmasaydım”

Tutuksuz yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası alarak serbest bırakılan Adnan Torun ise kendisini “Keşke hiç bulaşmasaydın, bu kadar da bulaşmasaydım” diyerek savundu. Torun’un eşinin ayrıca FETÖ örgütü tarafından Bank Asya'yı kurtarın talimatı geldiğinin ertesi gününde bankaya hesap açtırdığı ancak sonraki günlerde hesap hareketliliği yapmadığı da dava dosyasında belirtildi.

“20 yıl devlete hizmet ettim”

Yargılandığı davada 9 yıl hapis cezası alan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen eski polis memuru Yüksel Memiş’in cep telefonunun incelendiği ancak FETÖ’nün mesajlaşma programı olan ByLock’a rastlanmadığı belirtildi. Memiş, 20 yıl devlete hizmet ettiğini ve hiçbir terör faaliyetinde bulunmadığını öne sürerek beraatını istedi. Ancak mahkemeye heyeti Memiş’in 9 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.