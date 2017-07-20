11 bin kilometreden geldi yakalandı

İSTANBUL Narkotik Şube Müdürlüğü'nün Atatürk Havalimanındaki ekibi, Brezilya Sao Paulo'dan gelen uçaktan inen bir kadın yolcunun tedirgin hareketlerinden şüphelendi. Kadın yolcu durdurularak polis noktasına alındı. Burada yapılan üst aramasında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.Narkotik ekibi, çantasına yöneldi. Valizin gizli bölmelerinde 1 kilo 571 gram kokain bulundu. Adının Y.M.V(25)olduğu belirlenen kadın kuryenin 11 bin kilometrelik kurye yolculuğu İstanbul Atatürk Havalimanında son buldu. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Y.M.V tutuklanarak cezaevine gönderildi.