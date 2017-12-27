11 bin 480 numara iradesi dışında Bylock'a yönlendirildi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ByLock açıklaması yapıldı.
Açıklamada, 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcı iradesi dışında ByLock'a yönlendirildiği bildirildi.
FETÖ'nün bu yöntemi gerçek kullanıcıları gizlemek için kullandığı kaydedildi.
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