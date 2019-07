1071 akademisyenden, Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri

KARARA tepki gösteren 1071 akademisyen tarafından imzalanan bildiride, "AYM'nin skandal bir karara imza attığı" belirtildi.



Söz konusu kararın, şehit ve gazilerin hatırasını zedelediği ve vicdanları yaraladığı ifade edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez. Bu kararın, terör örgütlerine karşı etkin operasyonların gerçekleştirildiği bir dönemde alınması ise ayrıca dikkat çekicidir. Bildiride imzası bulunan biz 1071 akademisyen, terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum, organizasyon ve inisiyatifin karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.



Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesinin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz."





BİLDİRİYE İMZA ATAN AKADEMİSYENLER



Dr. A. Ekrem Arıtan, Dr. A.Talat İnan, Dr. Abdul Vahap Korkmaz, Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet Çay, Dr. Abdulkader Alwer, Prof. Dr.Abdulkadir Emeksiz, Doç. Dr. Abdulkadir Turgut, Prof. Dr.Abdullah Çağlar, Dr. Abdullah Çağman, Dr. Abdullah Çakmak, Doç. Dr. Abdullah Demirtaş, Prof. Dr. Abdullah Erdem, Prof. Dr.Abdullah Eryavuz, Prof. Dr.Abdullah Keskin, Prof. Dr. Abdullah Kızılcık, Doç. Dr. Abdullah Temizkan, Dr. Abdurrahman Ateş, Doç. Dr. Abdurrahman Bozkurt, Prof. Dr.Abdurrahman Karabulut, Dr. Abdussamet Bakkaloğlu, Dr. Abdülgani Şahin, Prof. Dr.Abdülhamit Birışık, Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu, Prof. Dr. Abdülkadir Ömer, Dr. Abdülkadir Yeler, Doç. Dr. Abdülkerim Çalışkan, Prof. Dr.Abdülmecit Türüt, Prof. Dr. Abityaşar Koçak, Doç. Dr. Abuzer Acar, Dr. Adem Poyraz , Prof. Dr.Afitap İçağasıoğlu, Doç. Dr. Ahmet Akçay, Prof. Dr. Ahmet Akın , Prof. Dr. Ahmet Ali Gazel, Prof. Dr.Ahmet Altıntaş, Dr. Ahmet Altun, Dr. Ahmet Ayhan Koyuncu, Doç. Dr. Ahmet Baytok, Dr. Ahmet Büyükben, Dr. Ahmet Çetkin, Prof. Dr.Ahmet Demirok, Dr. Ahmet Deniz, Dr. Ahmet Edi, Prof. Dr.Ahmet Fevzi Baba, Dr. Ahmet Gürhanlı, Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Dr. Ahmet Helvacı, Dr. Ahmet İnkaya, Doç. Dr. Ahmet Karaman, Doç. Dr. Ahmet Katılmış, Prof. Dr.Ahmet Kavas, Prof. Dr.Ahmet Koç, Doç. Dr. Ahmet Kürşat Ersöz, Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçı, Dr. Ahmet Mutlu, Doç. Dr. Ahmet Naim Çiçekler, Dr.Ahmet Özbek, Prof. Dr.Ahmet Şimşirgil, Prof. Dr.Ahmet Şükrü Özdemir, Dr. Ahmet Taşer, Dr. Ahmet Uyar, Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Doç. Dr. Ahmet Yılmaz, Dr. Ahmet Yönetken, Dr. Akbar Rahimi Alishah, Dr. Akif Abdullah, Prof. Dr. Akif Arslan, Dr. Akif Karaca, Dr. Akif Kutlu, Dr. Akif Nuri Doğan, Dr. Alaa Alı Hameed, Dr. Alaattin Pusmaz, Doç.Dr. Alev Erarslan Göçer, Dr. Ali Ahmetbeyoğlu, Prof. Dr. Ali Akyüz, Dr. Ali Altun, Dr. Ali Aslan, Dr. Ali Avan, Prof. Dr. Ali Ayten, Dr. Ali Benli , Prof. Dr. Ali Büyükaslan, Prof. Dr. Ali Durusoy, Prof. Dr. Ali Güzelyüz, Dr. Ali Ilgın, Prof. Dr. Ali Karabayır, Dr.Ali Karaca, Prof. Dr. Ali Kızılet, Prof. Dr.Ali Köse, Dr. Ali Kurt, Prof. Dr. Ali Mert, Prof. Dr. Ali Metin Esen, Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Doç. Dr. Ali Namlı, Prof. Dr. Ali Osman Atahan, Dr. Ali Rıza Kaymaz, Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş, Doç. Dr. Ali Sarı, Doç. Dr. Ali Satan, Doç. Dr. Ali Şahin Örnek, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk Prof. Dr. Ali Tan, Prof. Dr.Ali Tekin, Prof. Dr. Ali Ulvi Mehmetoğlu, Prof. Dr.Ali Yılmaz, Dr. Ali Yiğit Kutluca, Dr. Alpay Gezer, Doç. Dr. Alper Başer, Dr. Alper Demirci, Dr. Alper Fidan, Dr. Alper Günaydın, Doç. Dr. Alper Sevimli, Doç. Dr. Alperen Kayserili, Dr. Anıl Özgüç, Dr. Arda Akçal, Dr. Arif Alkan, Doç. Dr. Arif Can Güngör, Doç. Dr. Arif Orçun Söylemez, Dr. Asiye Kocatürk, Doç.Dr. Aslı Baysal, Dr. Aslı Fişekçioğlu, Dr. Aslı Karabaşoğlu, Dr. Asuman Şenel, Dr. Asuman Uçar, Doç. Dr. Ataullah Şahyar, Prof. Dr. Ateş Karateke, Prof. Dr. Atıf Koca, Prof. Dr. Atilla Arkan, Doç. Dr. Atilla Evcin, Dr. Atilla Karataş, Prof. Dr. Avni Çakıcı, Dr. Ayça Hatice Türkan, Dr. Aydın Karaçam, Doç. Dr. Aygül Yanık, Prof. Dr. Ayhan Erol, Doç. Dr. Ayhan Seyfullahoğulları, Prof. Dr. Ayhan Taştekin, Doç. Dr. Aynur Aytekin Özdemir, Doç. Dr. Aynur Uraler, Prof. Dr. Aysun Demirkan, Dr. Ayşe Aydın, Dr. Ayşe Sümeyye Akay, Dr. Ayşegül Kınık Topalsan, Doç. Dr. Ayşegül Soncu, Dr. Aytekin Alpullu, Doç. Dr. Aytekin Hitit, Prof. Dr.Aziz Doğanay, Dr. Baboo Ali, Prof. Dr.Bahattin Yalçın, Prof. Dr. Bahri Ersoy, Doç. Dr.Banu Mesçi, Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, Dr.Barış Denk, Dr.Başak Mutlu, Prof. Dr. Başak Yücememiş, Dr. Bayram Ali Sivaz, Dr. Bayram Çetinkaya, Prof. Dr. Bayram Turgut, Dr. Bedir Sala, Doç. Dr. Bekir İnce, Doç. Dr. Bekir Pekmezci, Dr. Bekir Sarıkaya, Dr. Berfu İlter, Doç. Dr. Berna Demircan Tan, Doç. Dr. Berna Karagözoğlu, Doç. Dr. Berna Özkut, Dr.Betül Atay, Doç. Dr.Betül E. Abi, Doç. Dr.Beytullah Kenar, Dr. Bihter Gürışık Köksal, Dr. Bijen Filiz, Doç. Dr.Bilal Tunç, Dr. Bilal Uysal, Dr.Bilal Yalçın, Dr.Bilçen Mutlu, Dr.Bilge Turp Gölbaşı, Prof. Dr. Birsel Küçüksipahioğlu, Dr.Bulat Aytek Şık, Dr. Burak Armağan, Dr. Burak Özsöz, Dr.Burak Özsoy, Dr.Burak Türker, Dr. Burcu Yücel, Prof. Dr. Burhanettin Duran, Dr. Bülent Altay, Prof. Dr. Bülent Bakar, Dr. Bülent Can, Prof. Dr. Bülent Ekici, Doç. Dr. Bülent Elitok, Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Dr. Büşra Kılıç Ahmedi, Dr. C. Berkan Alpay, Prof. Dr. Cafer Marangoz, Doç. Dr. Cahit Çağlar Yalçıner, Doç. Dr. Cahit Gürer, Dr. Can Başaran, Dr. Can Ceylan, Doç. Dr. Can Erdem, Dr.Canan Öykü Dönmez Kara, Dr. Cangir Uyarlar, Prof. Dr. Casim Avcı , Prof. Dr. Celal Akdeniz, Prof. Dr.Celal Demir , Dr.Celal Genç, Prof. Dr. Celal Nazım İrem, Dr.Cem Çağrı Dönmez, Dr. Cem Gökçe, Dr. Cem Niyazi Durmuş, Doç. Dr. Cemal Çifci, Prof. Dr.Cemalettin Şahin, Prof. Dr.Cemil Öztürk , Prof. Dr.Cengiz Anık, Doç. Dr.Cengiz Candan, Dr.Cengiz Kastan, Prof. Dr.Cengiz Tomar, Dr. Cenk Çöl, Prof. Dr.Cenk Sayın, Prof. Dr.Cevdet Uğuz , Dr.Ceyhun Yılmaz, Prof. Dr.Cezmi Eraslan, Prof. Dr.Cihangir Doğan, Doç. Dr. Cihat Boyraz, Dr.Coşkun Yılmaz, Dr.Cüneyd Ebrar Levent, Doç. Dr.Cüneyt Akın, Prof. Dr.Cüneyt Çırak, Doç. Dr. Cüneyt Kılıç, Doç. Dr. Çağhan Adar, Doç. Dr. Çağrı Cıngı, Dr. Damla Acaröz, Dr. Davut Dağabakan, Doç. Dr. Deniz Yeni, Dr. Derya Yılmaz Baysoy, Dr. Devrim Akgündüz, Prof. Dr. Dinçay Köksal, Doç. Dr. Dinçer Koç, Dr. Durmuş F. Başer, Doç. Dr. Duygu Acar, Dr. Duygu Sökezoğlu Atılgan,Prof. Dr. Ebru Altan, Dr. Ebubekir Dirican, Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, Dr. Ebubekir Yazıcı, Dr. Ekber Şah Ahmadi, Prof. Dr. Ekrem Tak, Doç. Dr. Elanur Pilici, Doç. Dr. Elbeyi Pelit, Dr. Elif Gelenli Dolanbay, Dr. Elif Merve Kahraman, Dr. Elif Nadide Akay, Doç. Dr. Elif Oğuz, Dr. Elif Yüksel Karatoprak, Dr. Elnaz Pashaeı, Dr. Elvin Yıldırım, Prof. Dr. Emel Funda Türkmen, Doç. Dr. Emel Poyraz, Doç. Dr. Emin Aydın, Dr. Emin Uz, Dr. Emin Yakar, Doç. Dr. Emine Teyfur, Dr. Emrah Kulaklı, Dr. Emre Akarslan, Dr. Ender Baykut, Dr. Enes Bayraklı, Dr. Engin Gür, Doç. Dr. Engin Taş, Doç. Dr. Ensar Yılmaz, Dr. Enver Yolcu, Dr. Eray Eğmir, Dr. Eray Güçlüer, Dr. Eray Güçlüer, Prof. Dr. Ercan Eyuboğlu, Dr.Ercan Mertoğlu, Dr. Ercan Şen, Prof. Dr. Erdal Dinçer, Dr. Erdal Kılıç, Dr. Erdal Özer, Dr.Erdinç Arslan,Doç. Dr. Erdinç Dündar, Doç. Dr. Erdoğan Baş, Prof. Dr.Erdoğan Kunter, Dr.Erdoğan Taştan, Doç. Dr. Erhan Özenç, Doç. Dr. Erhan Sancak, Prof. Dr.Erişah Arıcan, Dr.Erkan Dursun, Dr.Erkan İşgören, Prof. Dr.Erkan Şahinkaya, Prof. Dr.Erman Bülent Tuncer, Dr. Erman Öztürk, Dr. Erol Muzır, Doç. Dr.Erol Turan, Dr. Ersan Mertgenç, Dr. Ersan Özten, Prof. Dr.Ertuğrul Boynukalın, Dr. Ertuğrul Ergün, Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç, Prof. Dr. Esen Kasapoğlu Günal, Dr. Esin Benhür Aktürk, Prof. Dr.Esma Kozan, Dr. Esma Tezcan, Dr. Esra Ciğerci, Dr. Esra Gürsoy, Dr. Esra Kadanalı, Prof. Dr.Esra Koçoğlu, Doç. Dr. Esra Şeker, Dr. Esra Şentürk, Dr. Etem Levent, Prof. Dr.Ethem Kadri Pektaş, Dr. Evrim Kerman, Dr. Evrim Toklu, Dr. Eyüp Eren Gültepe, Dr. Eyüp Kurt, Dr. Eyüp Şişman, Prof. Dr. Eyyup Günay İsbir, Dr. Eyyüp Sabri Fani, Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz, Doç. Dr. Faruk Bal, Prof. Dr. Faruk Kaya, Doç. Dr. Faruk Uçar, Doç. Dr. Fatih Aksoy, Dr. Fatih Avdatek, Dr. Fatih Bayram, Dr. Fatih Bayram, Prof. Dr. Fatih Birdane, Dr. Fatih Çakmak, Doç. Dr. Fatih Fidan, Dr. Fatih Hocaoğlu, Dr. Fatih Kana, Dr. Fatih Karip, Doç. Dr. Fatih Mehmet Sancaktar, Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu, Prof. Dr. Fatih Özkafa, Dr. Fatih Öztop, Prof. Dr. Fatih Sarıoğlu, Dr. Fatih Tuncay Efe, Dr. Fatih Yaman, Doç. Dr. Fatma Ağgül Yalçın, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Dr. Fatma Dore, Doç. Dr. Fatma Kafalı Yılmaz, Dr. Fatma Kaynarca, Dr. Fatma Sedes, Doç. Dr. Fatma Zehra Kamacı Pekgeç-gil, Dr. Fatmanur Altun, Dr. Fehim Esen, Dr. Fehminaz Çabuk, Dr. Ferda İnal Yılmaz, Doç. Dr. Feride Sevimli, Prof. Dr. Ferruh Kemal İşman, Dr. Feryal Korkmaz, Prof. Dr. Fevzi Baba, Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Dr. Güven Özdemir, Prof. Dr. H. Ahmet Kırkkılıç, Prof. Dr. H. Eyüp Özdemir, Doç. Dr. H. Hüseyin Soybalı, Dr. H. Şule Albayrak, Dr. Habibullah Uzun, Dr. Hacer Hicran Mutlu, Prof. Dr. Hacı Ahmet Çelik, Doç. Dr. Hacı Kara, Prof. Dr. Hafize Sezer, Dr. Hakan Aydemir, Dr. Hakan Kaygusuz, Doç. Dr. Hakan Öztürk, Dr. Hakan Terzi, Dr. Hakkı Öcal, Prof. Dr. Halil Bal, Prof. Dr. Halil İbrahim Kaçar, Prof. Dr. Halil İbrahim Sağlam, Prof. Dr. Halil Selçuk Biricik, Prof. Dr. Halil Toker, Dr. Halil Zehir, Prof. Dr. Halim Sözbilir, Doç. Dr. Halis Şakiroğlu, Prof. Dr. Halit Oğuz, Prof. Dr. Haluk Gümüşkaya, Doç. Dr. Hamdi Cihan Emeksiz, Prof. Dr. Hamza Akengin, Prof. Dr. Hamza Ateş, Doç. Dr. Hamza Burak Eryiğit, Prof. Dr. Handan Ankaralı, Prof. Dr. Hanefi Özbek, Prof. Dr. Hanife Ayboğa, Prof. Dr. Harun Cansız, Doç. Dr. Harun Demirbaş, Dr. Harun Ün, Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, Prof. Dr. Hasan Cirit, Prof. Dr. Hasan Çiçek, Prof. Dr. Hasan Erdal, Prof. Dr. Hasan Güçlü, Dr. Hasan Hüseyin Demirel, Dr. Hasan Hüseyin Mutlu, Prof. Dr. Hasan Koçoğlu, Prof. Dr. Hasan Koçoğlu, Doç. Dr. Hasan Korkut, Prof. Dr. Hasan Küçükkolbaşı, Dr. Hasan Volkan Oral, Prof. Dr. Hatice Çiçek, Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş, Prof. Dr. Hatice Sınav Uslu, Dr. Hatice Şehime Özütler, Prof. Dr. Hayati Develi, Prof. Dr. Hayati Hökelekli, Dr. Hayrettin Ertan, Dr. Hayrettin Gülbin, Doç. Dr. Hesna Kandır, Doç. Dr. Hikmet Keleş, Prof. Dr. Hilmi Demir, Doç. Dr. Hülya Akıncıoğlu, Dr. Hülya Çaşkurlu, Dr. Hülya Çelik, Dr. Hülya Kaymak, Dr. Hülya Parlakkalay, Doç. Dr. Hüseyin Akgönül, Dr. Hüseyin Akif Karaca, Prof. Dr. Hüseyin Arslan, Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken, Prof. Dr. Hüseyin Elmalı, Prof. Dr. Hüseyin Enginar, Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Dr. Hüseyin Kahraman Mutlu, Doç. Dr. Hüseyin Kaya, Prof. Dr. Hüseyin Koçak, Dr. Hüseyin Melih Çakır, Dr. Hüseyin Yılmaz Küçüköncü, Prof. Dr. Hüsnü Baysal, Prof. Dr. Hüsnü Fahri Ovalı, Doç. Dr. Ilham Huseyınov, Dr. Inaıatılla Azımov, Doç. Dr. İbrahim Akalın, Doç. Dr. İbrahim Demir, Prof. Dr. İbrahim Demirkan, Dr. İbrahim Durmuş, Prof. Dr. İbrahim Erol, Dr. İbrahim Genç, Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, Prof. Dr. İbrahim Hakkı Ciğerci, Prof. Dr. İbrahim Mutlu, Dr. İbrahim Özgül, Prof. Dr. İbrahim Subaşı, Doç. Dr. İbrahim Tiryakioğlu, Dr. İbrahim Yavuz, Prof. Dr. İbrahim Yılmaz, Prof. Dr. İclal AtilaDoç. Dr. İclal Ocak, Doç. Dr. İdris Varıcı, Doç. Dr. İhsan Cemil Demir, Dr. İhsan Keleş, Prof. Dr. İlhan Aksoy, Dr. İlkin Başar, Doç. Dr. İlknur Maya, Dr. İlteriş Yıldırım, Prof. Dr. İlyas Topsakal, Prof. Dr. İlyas Yavuz, Doç. Dr. İmam Bakır Kanlı, Dr. İnan Yüksel, Doç. Dr. İrfan Görkaş, Doç. Dr. İrfan Paçacı, Prof. Dr. İsa Sağbaş, Prof. Dr. İshak Keskin, Prof. Dr. İsmail Bayram, Dr. İsmail Ciğerci, Dr. İsmail Çağlar, Doç. Dr. İsmail Dabanlı, Dr. İsmail Elagöz, Dr. İsmail Gürler, Prof. Dr. İsmail Kayar, Dr. İsmail Koyuncu, Doç. Dr. İsmail Küçükkurt, Prof. Dr. İsmail Safa Üstün, Prof. Dr. İsmail Tok, Prof. Dr. İsmail Toröz, Prof. Dr. İsmail Türkmenoğlu, Prof. Dr. İsmail Usta, Doç. Dr. İsmail Yabanova, Dr. İsmail Yıldız, Doç. Dr. İsmail Zorluer, Dr. İsmet Kesen, Prof. Dr. Kadir Esmer, Prof. Dr. Kadir Güler, Doç. Dr. Kadir Özakgül, Dr. Kadirhan Polat, Doç. Dr. Kadriye Uruç Parlak, Doç. Dr. Kamuran Pamuk, Prof. Dr. Kani Zilbeyaz, Dr. Kaveh Dehghanıan, Prof. Dr. Kazim Yetiş, Dr. Kemal Aka, Dr. Kemal Karayormuk, Prof. Dr. Kemal Tamer, Prof. Dr. Kemal Yıldız, Prof. Dr. Kemalettin Çonkar, Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu, Prof. Dr. Kenan Çağan, Dr. Kenan İlarslan, Doç. Dr. Kenan Karagöz, Dr. Kenan Sivrikaya, Prof. Dr. Kerem Karabulut, Dr. Kerim Çınar, Doç. Dr. Kevser Koç, Dr. Kıymet Zehir, Dr. Koray Çelikeloğlu, Dr. Koray Gürpınar, Prof. Dr. Korhan Altunbaş, Prof. Dr. Korhan Özkan, Prof. Dr. Kubilay Aslantaş, Dr. Kurtuluş Açıksarı, Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Dr. Kürşat Birdane, Doç. Dr. Kürşat Öncül, Doç. Dr. Kürşat Yıldırım, Doç. Dr. Laçine Aksoy, Prof. Dr. Levent Çinko, Prof. Dr. Levent Genç, Doç. Dr. Levent Özcan, Doç. Dr. M. Akif Haşıloğlu, Prof. Dr. M. Akif Özer, Dr. M. Ekrem Karpuzcu, Dr. M. Emin Türkoğlu, Dr. M. Fatih Bozkurt, Dr. M. Fevzi Esen, Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, Prof. Dr. M. Hilmi Uçan, Dr. M. Kamil Yaşaroğlu, Doç. Dr. M. Lütfi Arslan, Prof. Dr. M. Refik Korkusuz, Prof. Dr. M. Salih Gürel, Prof. Dr. M. Tayyar Kalcıoğlu, Dr. M. Volkan Yaprakçı, Prof. Dr. Mahir Murat Aydın, Prof. Dr. Mahmut Arslan, Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin, Dr. Marya Demir, Dr. Mebrure Doğan, Dr. Medera Halmatov, Prof. Dr. Mehmet Akif Ceylan, Prof. Dr. Mehmet Akman, Prof. Dr. Mehmet Ali Ağırbaşlı, Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir, Dr. Mehmet Baki Velibeyoğlu, Dr. Mehmet Bilgin, Doç. Dr. Mehmet Bulgen, Prof. Dr. Mehmet Canatar, Prof. Dr. Mehmet Çivi, Dr. Mehmet Demirtaş, Dr. Mehmet Dinç, Doç. Dr. Mehmet Emin Babacan, Dr. Mehmet Emin Okur, Prof. Dr. Mehmet Emre Bayraktar, Dr. Mehmet Erkol (Eğitim), Dr. Mehmet Erkol (Fen-Edebiyat), Doç. Dr. Mehmet Ersoy, Dr. Mehmet Esat Uygur, Doç. Dr. Mehmet Eyüp Kiriş, Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, Dr. Mehmet Fatih Öçal, Dr. Mehmet Fatih Özcan, Dr. Mehmet Gündüz, Doç. Dr. Mehmet Güneş, Prof. Dr. Mehmet Güneş Gençyılmaz, Doç. Dr. Mehmet Gürlek, Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Dr. Mehmet Koçyiğit, Dr. Mehmet Kürşad Duru, Prof. Dr. Mehmet Melemen, Doç. Dr. Mehmet Mustafa Yorulmazlar, Prof. Dr. Mehmet Omurtag, Doç. Dr. Mehmet Özger, Prof. Dr. Mehmet Özşenel, Dr. Mehmet Rafet Özdemir, Prof. Dr. Mehmet Rüştü Karaman, Dr. Mehmet Sarıkahya, Dr. Mehmet Şerif Eskin, Dr. Mehmet Taşdemir, Doç. Dr. Mehmet Teyfur, Prof. Dr. Mehmet Uçar, Prof. Dr. Mehmet Uzunlulu, Doç. Dr. Mehmet Ümit, Doç. Dr. Mehmet Ünlü, Prof. Dr. Mehmet Yalçın, Prof. Dr. Mehmet Yavuz, Dr. Mehmet Yıldız, Dr. Mehmet Yumurtacı, Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın, Doç. Dr. Mehrali Calp, Prof. Dr. Melik Bülbül, Dr. Melik Kartal, Dr. Melike Tural Sönmez, Prof. Dr. Meltem Dilek, Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Doç. Dr. Meral Fırat, Dr. Merve Seren, Doç. Dr. Mesut Doğan, Prof. Dr. Mesut Okur, Prof. Dr. Mesut Şen, Dr. Metin Bağcı, Doç. Dr. Metin Bayram, Dr. Metin Durgutlu, Doç. Dr. Metin Erkal, Doç. Dr. Metin Ersoy, Dr. Metin Özgül, Doç. Dr. Metin Ünver, Doç. Dr. Metin Yüksek, Doç. Dr. Mevlüt Güllü, Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, Dr. Mine Akkaynak, Doç. Dr. Mucip Genişel, Dr. Muhammed Beşir Öztürk, Dr. Muhammed Recai Türkmen, Dr. Muhammed Tandoğan, Dr. Muhammet Fatih Can, Prof. Dr.Muhammet Tekin, Doç. Dr. Muhammet Uzun, Prof. Dr. Muhammet Yürüsoy, Prof. Dr. Muharrem Kesik, Doç. Dr. Muharrem Öztel, Prof. Dr.Muhittin Başer, Dr. Murat Adil Salepçioğlu, Prof. Dr. Murat Akbalık, Dr. Murat Alçin, Dr. Murat Aydoğdu, Dr.Murat Baraz, Dr. Murat Beşer, Dr.Murat Çalışoğlu, Dr. Murat Çetkin, Dr. Murat Çoban, Prof. Dr. Murat Doğruel, Doç. Dr. Murat Elmalı Prof. Dr. Murat Güney, Doç. Dr. Murat Özşahin, Prof. Dr. Murat Peker, Doç. Dr. Murat Sırrı Akosman, Prof. Dr. Murat Sülün, Doç. Dr. Murat Şentürk, Dr. Murat Tandoğan, Prof. Dr. Murat TaşdemirDr. Murat Tekbaş, Doç. Dr. Murat Uluskan, Doç. Dr. Murat Uysal ,Doç. Dr. Murat Yeşitaş, Dr. Musa Akpınar, Doç. Dr.Musa Korkmaz, Prof. Dr. Musa Taşdelen, Dr. Mustafa Adem Tatlısu, Doç. Dr. Mustafa Aksoy, Doç. Dr. Mustafa Arga, Prof. Dr. Mustafa Atmaca, Prof. Dr. Mustafa Ay, Prof. Dr. Mustafa Baki Çekmen, Prof. Dr. Mustafa Balcı, Dr. Mustafa Bilgin, Dr. Mustafa Cihan Yavuz, Prof. Dr. Mustafa Çalışkan, Prof. Dr. Mustafa Çıkrıkçı, Dr. Mustafa Ercengiz, Prof. Dr. Mustafa Fişne, Prof. Dr. Mustafa Güler, Dr. Mustafa Gürbüz, Doç. Dr. Mustafa Kabu, Doç. Dr. Mustafa Kara, Doç. Dr. Mustafa Karazeybek, Dr. Mustafa Kaya, Prof. Dr. Mustafa Kemal Yıldız, Dr. Mustafa Kılıç, Doç. Dr. Mustafa Köse, Dr. Mustafa Köse, Doç. Dr. Mustafa Kurt, Dr. Mustafa Mete, Prof. Dr. Mustafa Nafiz Duru, Dr. Mustafa Nal, Prof. Dr. Mustafa Nazmi Ercan, Dr. Mustafa Özyeşil, Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, Dr.Mustafa Sakaldaş, Prof. Dr. Mustafa Samastı, Doç. Dr. Mustafa Sandıkcı, Dr. Mustafa Seyrek, Dr. Mustafa Şahin, Doç. Dr. Mustafa Şahin, Dr. Mustafa Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Taşdemir, Prof. Dr. Mustafa Tekerli, Prof. Dr.Mustafa Uslu, Dr. Mustafa Vural, Dr. Mustafa Yalçın, Prof. Dr. Mustafa Yanalak, Doç. Dr. Mustafa Yavuz Çelik, Prof. Dr. Mustafa Yıldız, Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, Dr. Mücteba Altındaş, Dr. Müge Aksu, Prof. Dr.Münevver Çetin, Dr. Münir Yaşar Kaya, Doç. Dr. Münteha Maşalı, Dr. Mürüvvet Düz, Dr. Müzahir Kılıç, Prof. Dr. Naci Karacaoğlan, Dr. Naciye Gökçe, Doç. Dr. Nadejda Özakdağ, Prof. Dr. Naım Mahmood Musleh Ajlounı, Prof. Dr.Nail Suat Ünver, Prof. Dr. Nail Yılmaz , Prof. Dr. Nalân Bayşu Sözbilir, Dr. Nashia Zilbeyaz, Doç. Dr. Natalya Solodovnıkova, Dr. Nazife Ö. Beşer, Dr. Nazmi Alan, Prof. Dr. Necdet Tosun, Dr. Necla Dalbay, Dr. Necmi Küçük, Dr. Necmiye Tülin İrge, Prof. Dr. Nedim Tutkun, Dr. Nermin Özcan Özer, Dr. Nihal Sunal, Dr. Nihan Şahinkaya, Doç. Dr. Nihat Alayoğlu, Doç. Dr. Nil Duban Doç. Dr. Nilgün Sönmez, Doç. Dr. Nilüfer Okur Akçay, Dr. Nilüfer Yörük Karakılıç, Prof. Dr. Niyazi Çiçek, Dr. Nuh Savaş, Dr. Nur Emine Koç, Dr. Nuray Yıldırım, Doç. Dr. Nuri Sağlam, Prof. Dr. Nuri Tınaz, Prof. Dr.Nuriye Garip Ağaoğlu, Dr. Nursan Korucu Taşova, Prof. Dr.Nurullah Altaş, Dr.Nusret Gedik, Dr. Oğuz Ata, Prof. Dr. Oğuz Bayat, Dr.Oğuz Diker, Doç. Dr. Oğuz Şükrü Poyanlı, Dr. Oğuzhan Bilgin, Doç. Dr. Oğuzhan Demirel, Dr. Okan Bozyurt, Prof. Dr. Okan Yeşilot, Doç. Dr. Oktay Bülent Akkoyunlu, Doç. Dr.Oktay Yılmaz, Dr. Onur Aşıkoğlu, Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, Dr. Orhan Çanakcı, Dr. Orkhan Musakhanov, Prof. Dr. Osman Arıkan, Prof. Dr. Osman Ata Uysal, Doç. Dr. Osman Aydınlı, Dr.Osman Coşkun, Prof. Dr.Osman Isıkan, Dr. Osman Metin, Prof. Dr. Osman Nuri Uçan, Dr. Osman Sabuncuoğlu, Prof. Dr. Osman Torun, Prof. Dr. Ömer Adil Atasoy, Prof. Dr. Ömer Ceran, Prof. Dr. Ömer Çelik, Dr. Ömer Çınar, Doç. Dr. Ömer Deperlioğlu, Dr. Ömer Faruk Baycan, Dr. Ömer Faruk Efe, Doç. Dr. Ömer Hazman, Prof. Dr.Ömer Özyılmaz, Prof. Dr.Ömer Say, Prof. Dr.Önder Şimşek, Dr.Öykü Tosun, Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün, Dr. Özcan Tabaklar, Prof. Dr.Özer Kanburoğlu, Prof. Dr.Özgün Enver, Dr.Özgür Cengiz, Doç. Dr.Özgür Kalkan, Dr.Özgür Oral, Dr.Özgür Topkaya, Dr.Özgür Verim, Doç. Dr. Özkan Özdamar, Dr.Özlem Cavkaytar, Prof. Dr. Özlem Esen, Prof. Dr.Özlem Fedai, Dr.Özlem Hacan, Dr.Özlem Ö. Akkaya, Prof. Dr.Özlem Yücel ,Prof. Dr.Paşa Yayla, Dr.Pınar Dursun, Dr.Pınar Ural Keleş, Dr.Polat Yücekaya, Prof. Dr.Ragıp Kutay Karaca, Doç. Dr. Rahmet Savaş, Dr.Ramazan Akkır,Dr.Ramazan Bulut, Doç. Dr.Ramazan Demirdağ, Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü, Dr.Ramazan Gürel, Dr.Ramazan Kurtoğlu, Prof. Dr.Ramazan Şevik, Prof. Dr.Ramazan Yıldırım, Dr.Rasim Doğan, Doç. Dr. Recep Ahıshalı, Prof. Dr.Recep Artır, Prof. Dr.Recep Cengiz Akçay, Doç. Dr.Recep Kara, Prof. Dr. Recep Öztürk, Dr.Recep Yorulmaz , Prof. Dr.Reha Metin Alkan, Dr.Reşit Erçetin, Dr. Reyhan Ayaz, Prof. Dr.Rıdvan Durak, Prof. Dr.Rifat Günalan, Dr. Ruhi Türkmen, Dr.Ruşen Alizade, Prof. Dr.S. Erdal Adal,Dr.S. Sevi Kıran, Doç. Dr.Sabahat Alışır Ecder, Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Doç. Dr.Sabri Çelik, Dr.Sadık Kağa, Prof. Dr.Sadık Sarısaman, Doç. Dr.Sadi Çetingül, Prof. Dr.Safi Arpaguş, Dr.Safiye Yağcı, Dr.Said Eray, Dr.Said Mahmut Çınar, Dr.Sait İlter , Prof.Dr.Salih Güney, Dr. Salih Paşa, Prof. Dr.Salih Zeki Genç, Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Dr.Sami Dural, Prof. Dr.Saniye Girit, Dr.Sara Taşkesenlioğlu, Prof. Dr.Saynur Giray, Prof. Dr.Sebahat Deniz, Dr.Sebiha G. Başpınar, Dr.Seçil Varbak Neşe, Dr.Seda Tüfekçioğlu, Prof. Dr.Sedat Büyüksağış, Prof. Dr.Sedat Murat, Prof. Dr.Sefa Çeliksap, Dr.Sefa Yıldırım, Dr.Selahaddin Konak, Prof. Dr.Selami Aydın, Dr.Selcen Süheyla Ergün

Prof. Dr.Selçuk Akçay, Dr. Selçuk Berber, Dr. Selçuk Çeker, Doç. Dr.Selim Emiroğlu, Doç. Dr.Selim Kaya, Dr.Selin Süar Oral, Doç. Dr. Selman Öğüt, Dr. Selvinaz Yakan, Doç. Dr.Semih Ceyhan , Prof. Dr.Semih Küçükarslan, Dr.Semih Yön, Dr.Sena Çoşkun, Dr.Senai Yalçınkaya, Dr.Serap Mungan Ay, Dr.Serap Uslu, Dr.Serdar Bilgili, Prof. Dr.Serdar Gültekin, Dr.Serdar Karaoğlu, Dr.Serdar Koçak, Dr. Serdar Yılmaz, Dr. Serhan Haner, Doç. Dr. Serhat Başpınar, Prof. Dr.Serhat Ulağlı, Dr.Serkan Güngör, Doç. Dr. Serkan Kapucu, Dr.Serkan Özden, Dr. Serkan Tevabil Aka , Dr.Serkan Türkmen, Dr.Serkan Uçan, Dr.Serkan Zengin, Doç. Dr. Server Demirci, Doç. Dr.Servet Yaşar, Doç. Dr. Sevda Avcı, Dr.Sevda Karaca, Dr.Sevde Düzgüner

Dr.Sevgi Taş, Dr. Sevgi Ulukütük, Doç. Dr.Seyfullah Madakbaş, Prof. Dr.Seyhan Alkan, Prof. Dr.Seyit Ankaralı, Prof. Dr. Sina Uçkan, Dr.Sinan Demirtürk, Doç. Dr. Sinan İnce, Dr. Sinan Koca, Doç. Dr. Sinan Saraçlı, Dr.Sinan Seçkin, Doç. Dr. Sinem Gönenli Toker Doç.Dr.Soner Karagül, Dr.Suat Polat, Dr.Sultan Sökmen, Prof. Dr.Sunullah Özbek, Prof. Dr.Süha Özden, Dr.Süleyman Akpınar, Dr. Süleyman Aydın, Dr.Süleyman Balyemez, Prof. Dr.Süleyman Beyoğlu, Prof. Dr.Süleyman Derin , Prof. Dr.Süleyman Övez, Doç. Dr. Süleyman Sadi Kucur, Dr.Süleyman Şimşek, Dr. Süleyman Uğurlu, Prof. Dr.Süleyman Uyar, Prof. Dr.Şaban Ortak, Doç. Dr. Şahin Özen , Dr.Şamil Mutlu, Prof. Dr.Şaziye Abdurrahmanoğlu, Doç. Dr. Şebnem Pamuk, Dr.Şehnaz Özatay, Dr.Şekip Yazgan, Dr. Şenay Özdemir, Dr. Şeniz Karagöz, Prof. Dr.Şenol Ataoğlu, Prof. Dr. Şeref Demirayak, Doç. Dr. Şeref Kul, Doç. Dr.Şerife Ebru Okuyucu, Dr.Şerife Gamze Ülker, Dr. Şeyda Algaç, Prof. Dr.Şeyhmus Kerem Özel, Prof. Dr.Şuayıp Karakaş, Prof. Dr.Şükrü Talaş, Dr.Şükrü Ülker, Dr. T. Hicret Çöl, Prof. Dr.Tahir Şevval Eren, Prof. Dr.Tahsin Yomralıoğlu, Prof. Dr.Talip Küçükcan, Doç. Dr. Tamer Baybura, Doç. Dr.Taner Çevik, Prof. Dr.Taner Kavas , Prof. Dr.Tayfun Uygunoğlu, Dr.Tolga Aksan, Dr.Tolga Korkusuz , Dr.Tuba Aydın, Dr. Tuğba Öçal, Prof. Dr.Tuğrul Kandemir, Prof. Dr.Tunç Fışgın, Prof. Dr.Tunç Kutoğlu, Dr.Tunçer Mutlu, Prof. Dr.Turan Civelek, Dr.Turan Onur Bayazıt, Dr. Turgay Yerlikaya, Dr.Turgut Taşkın, Dr. Tülay Altay, Dr.Tülay Özden, Dr. Tülay Tellioğlu, Prof. Dr. Türkan Yiğitbaşı, Doç. Dr. Uçman Ergün, Doç.Dr. Ufuk Fatih Küçükali, Dr.Ufuk Özer, Prof. Dr. Ufuk Şakul, Doç. Dr.Uğur Cengiz, Doç. Dr. Uğur Demir, Dr. Uğur Fidan, Prof. Dr.Uğur Türkmen, Doç. Dr. Uğur Ulusu, Dr.Ulaş Acaröz, Dr. Ulukan Büyükarıkan, Dr.Umut Kaya, Dr.Utkan Baykal Demir, Prof. Dr.Ümit Yalçın Kalyoncuğolu, Doç. Dr. Ümran Ay, Prof. Dr.Ünal Aldemir, Doç. Dr. Ünal Uslu, Dr.Üzeyir Durmuş, Prof. Dr.Vahit Doğan, Dr.Vedat Genç, Dr.Veysel Aykut, Doç. Dr. Veysel Çomaklı, Dr.Veysel Kurt , Doç. Dr. Veysel Küçük, Dr.Volkan Göçoğlu, Prof. Dr. Volkan Tuzcu, Dr.Volkan Yüncü, Prof. Dr.Vural Özdemir, Prof. Dr.Yadigar İzmirli, Prof. Dr.Yakup Civelek, Doç. Dr. Yakup Karataş, Dr.Yalçın Boztoprak, Dr.Yalçın Coşkun, Dr.Yalçın Karagöz, Dr.Yalçın Lüleci, Dr.Yasa Ekşioğlu Özok, Doç. Dr.Yasemin Tümer Erdem, Dr. Yasin Kılıç, Doç. Dr. Yaşar Bedirhan, Prof. Dr.Yaşar Bülbül, Dr.Yaşar Çolak, Dr.Yaşar Çoruh, Prof. Dr.Yaşar Kabataş, Dr.Yaşar Önder Özgören, Prof. Dr.Yavuz Birdane, Dr.Yavuz Konca, Dr.Yavuz Selim Güçlü, Dr. Yavuz Tutuş, Prof. Dr.Yeter Demir Uslu, Dr.Yıldır Akkaya, Dr.Yıldırım Aktaş, Doç. Dr.Yıldız Aksoy, Dr.Yılmaz Keskin , Dr.Yılmaz Özdemir , Dr.Yılmaz Uzer, Prof. Dr.Yılmaz Yalçın , Dr.Yılmaz Yurtseven, Prof. Dr.Yunus Kalkan, Dr.Yunus Tortop, Prof. Dr.Yusuf Karaca, Doç. Dr. Yusuf Kayalı, Doç. Dr. Yusuf Kaynak, Dr.Yusuf Özkır, Doç. Dr. Yusuf Yaşar , Doç. Dr. Yusuf Yiğit, Prof. Dr.Yücel Ocak, Prof. Dr.Yüksel Oğuz, Prof. Dr. Z. Kadir Sarıtaş, Prof. Dr.Zehra Bozkurt, Dr. Zekeriya Başaslan, Doç. Dr. Zeki Gürler, Dr.Zeki Severoğlu, Dr. Zekiye Sönmez, Dr.Zeliha Karadeniz, Doç. Dr. Zeynep Çiğdem Özcan, Dr.Zeynep Uzunoğlu, Dr. Ziya Ö. Yazıcı, Dr.Zuhal Ağılkaya Şahin



Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2019, 23:29