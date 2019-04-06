100 bin öğrenci ilk kez sigortalı oluyor!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Sosyal Çalışma Programı'yla üniversiteli gençlere 3 ay boyunca toplam 2 bin 500 lira ödenecek. Bu yaz yaklaşık 100 bin gencin yararlanması hedeflenen programın ayrıntıları da netleşti.

Programın çalışma süresi günlük 8 saat olmak üzere 3 gün olacak. Program süresince 5 güne kadar izin hakkı kullandırılacak. Öğrencilere asgari ücret üzerinden günlük 68 lira olmak üzere aylık yaklaşık 820 lira ödeme yapılacak. Böylece yaz boyunca çalışan öğrencilerin eline yaklaşık 2 bin 500 lira geçmiş olacak. İş imkânıyla gençlerin ilk kez sigorta girişleri de yapılmış olacak.

Üniversiteli gençlere bulundukları şehirlerde sosyal, coğrafi durumuna göre yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk, folklor eğitmenliği gibi alanlarda iş imkânı sağlayan program mayıstan itibaren başlayacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Gençlerimiz hem yazları çalışma hem de cep harçlığı kazanma imkânına kavuşacak. Mayıstan itibaren İŞKUR'a başvurarak sosyal çalışma programımıza katılmalarını diliyoruz. Gençlerimiz inşallah ülkemizin daha üst kademelerine yükselecek" dedi.

HEM SOSYALLEŞ HEM PARA KAZAN

İŞKUR'un "hem sosyalleş hem de para kazan" sloganıyla duyurduğu program her yıl haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında düzenlenecek ve sadece üniversite öğrencileri yararlanabilecek. Program ile öğrenciler iş hayatı ile tanışarak iş disiplini edinmeleri hem de kayıtlı çalışma konusunda farkındalık oluşturulması sağlanacak. Gençlerin programa katıldığı her gün için yaklaşık 68 lira ödeme yapılacak. Böylece hem aile bütçesine hem de sosyal hayata katkı sağlanmış olacak.

OKUDUKLARI ŞEHİRDE İŞ BULACAKLAR

Gençler programa üniversiteyi okudukları illerde katılacak. Sigortaları 18-25 yaş arasında başlayacak. Yine bulundukları illerde öğrencilerle ilgili açılacak kurslarda eğitmenlik yapmaları sağlanacak. Gençler, çocuk evleri, huzur evleri, belediyelerin sosyal donatı alanları, halk evleri kampları, bilge evlerinde çalışabilecek. Yine orman müdürlüklerinin fidan dikim işleri, tarım müdürlüklerinin organik tarım, yerel tohum gibi alanlarda ihtiyaç duyulan alanlar belirlenecek.