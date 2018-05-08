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10 yıldan eski kimliği olanlar oy verebilecek mi? Cevap geldi!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 10 yıldan eski kimliklerin geçersiz olduğu ve eski kimliği olan seçmelerin oy kullanamayacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı

10 yıldan eski kimliği olanlar oy verebilecek mi? Cevap geldi!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 10 yıldan eski kimliklerin geçersiz olduğu ve eski kimliği olan seçmelerin oy kullanamayacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı

08 Mayıs 2018 Salı 09:01
10 yıldan eski kimliği olanlar oy verebilecek mi? Cevap geldi!
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NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 24 Haziran seçimlerinde 10 yıldan eski nüfus cüzdanlarıyla oy kullanılamayacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

"ESKİ NÜFUS CÜZDANLARI GEÇERSİZ" HABERLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili, eski nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu, 24 Haziran 2007 ve öncesi nüfus cüzdanlarının geçersiz sayılacağı ve mutlaka yenilenmesi gerektiği yönünde haberler yer aldığı hatırlatıldı.

HABERLER YALANLANDI
Açıklamada, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mevzuatlarına göre nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu ile ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı ve vatandaşlarımızın ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanlarının, kimlik kartı başvurularını yapıncaya kadar geçerli olduğu hususu kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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KimlikNüfusVatandaşlıkOy
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