10 yıl sonra ortaya çıktı...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı grup toplantısında çok önemli açıklamalar yaptı. '2007 yılında Tuncay Özkan'a gelen disk Genelkurmaya ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gitti ve dosyayı kapatan Akın Öztürk şu an hapiste'' dedi. Kılıçdaroğlu, Özkan'ın bugün o diski savcılığa da teslim edeceğini açıkladı.Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında askeri kanadın 1 numarası olmakla suçlanıyor.
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