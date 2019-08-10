10 yaşındaki yeğenine tecavüz etmek isteyen amca linç edildi

GAZİANTEP’te tüm Türkiye'nin konuştuğu skandal olayın görüntüleri bugün sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.10 yaşındaki kızın öz amcası olduğu iddia edilen Harun isimli bir adam, sokak ortasında anne ve babadan meydan dayağı yedi.Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri çevredekileri sakinleştirdi. 112 Sağlık Servisi ekipleri de suratı kanlar içinde kalan sapık amcayı olay yerinde tedavi etti.Amca, tedavinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

"Erkekliğin 10 yaşındaki kıza mı kalktı?"

Videoda 10 yaşındaki kızın annesinin, “Öz amcası bu. Yeğenine tecavüz etmiş. Erkekliğin 10 yaşında kıza mı kalktı” sözleri duyanları şaşkına çevirdi.

"Kardeş bilirdim"

Babanın ise, "kardeş bilirdim, kardeş çıkmadın" diye bağırıp kardeşini dövmesi söylenecek laf bırakmadı.