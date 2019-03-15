10 yaşındaki oğluna araba kullandırmıştı! O babanın cezası belli oldu

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Efe D.'nin 38 ABL 566 plakalı hafif ticari aracı kullanırken çekilen görüntülerin bazı medya yayın organları ve sosyal medyada yer almasının ardından inceleme başlatıldığı bildirildi. Efe D.'nin görüntülerini çeken kişinin babası H.D. olduğu belirtilen açıklamada, araç sahibi olan H.D.'nin babası Ü.D.'ye trafik kanununu ihlalden dolayı 2 bin 18 TL trafik idari para cezası uygulandığı ve jandarmaya teslim edildiği açıklandı.



Görüntüde yanından geçerken görülen aracın emniyet aracı olmadığı, başka bir resmi kuruma ait logolu bir araç olduğu beirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"Türk Polis Teşkilatı olarak trafik güvenliğini tehlikeye atan bu gibi şahıslara yönelik mücadelemizi ve trafik denetimlerimizi; ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılması amacına yönelik olarak yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."