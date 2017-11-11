10 Kasım sirenleri çalarken pazarda dua ettiren imama soruşturma

DENİZLİ'NİN Çivril ilçesinde kurulan semt pazarında Atatürk'ün ölümünün 79'uncu yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te sirenler çalarken, aynı anda pazar duası ettiren, iddiaya göre tepki gösterenlere de "Saygı duruşu yapacağınıza dua edin" diyen imam H.G. hakkında idari soruşturma başlatıldı.
HER HAFTA DUA EDİLİYORDU
Çıtak Mahallesi'nde cuma günleri kurulan semt pazarında, imam tarafından pazar duası okunuyor.
Bugün kurulan semt pazarına da dua etmek için gelen mahalle camisi imamı H.G., Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te sirenler çalıp, saygı duruşuna başlanıldığında pazar duası okudu.
BAZI VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Bazı vatandaşlar, ellerini açıp dua okurken, bazıları ise Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Bu sırada bazı vatandaşlar, imama tepki gösterdi. İmam H.G.'nin vatandaşların tepkisi üzerine "Saygı duruşu yapacağınıza dua edin" dediği iddia edildi. Bunun üzerine vatandaşlar, imam hakkında Kaymakamlığa ve Müftülüğe şikayette bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şikayet üzerine İmam H.G., Kaymakamlığa çağrılarak hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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