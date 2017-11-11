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10 Kasım sirenleri çalarken pazarda dua ettiren imama soruşturma

Denizli Çivril'de, semt pazarında Atatürk'ün ölümünün 79'uncu yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te sirenler çalarken, aynı anda pazar duası ettiren imam H.G. hakkında idari soruşturma başlatıldı

10 Kasım sirenleri çalarken pazarda dua ettiren imama soruşturma

Denizli Çivril'de, semt pazarında Atatürk'ün ölümünün 79'uncu yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te sirenler çalarken, aynı anda pazar duası ettiren imam H.G. hakkında idari soruşturma başlatıldı

11 Kasım 2017 Cumartesi 08:32
10 Kasım sirenleri çalarken pazarda dua ettiren imama soruşturma
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DENİZLİ'NİN Çivril ilçesinde kurulan semt pazarında  Atatürk'ün ölümünün 79'uncu yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te sirenler çalarken, aynı anda pazar duası ettiren, iddiaya göre tepki gösterenlere de "Saygı duruşu yapacağınıza dua edin" diyen imam H.G. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

HER HAFTA DUA EDİLİYORDU

Çıtak Mahallesi'nde cuma günleri kurulan semt pazarında, imam tarafından pazar duası okunuyor.

Bugün kurulan semt pazarına da dua etmek için gelen mahalle camisi imamı H.G.,  Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te sirenler çalıp, saygı duruşuna başlanıldığında pazar duası okudu.

BAZI VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bazı vatandaşlar, ellerini açıp dua okurken, bazıları ise  Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Bu sırada bazı vatandaşlar, imama tepki gösterdi. İmam H.G.'nin vatandaşların tepkisi üzerine "Saygı duruşu yapacağınıza dua edin" dediği iddia edildi. Bunun üzerine vatandaşlar, imam hakkında Kaymakamlığa ve Müftülüğe şikayette bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayet üzerine İmam H.G., Kaymakamlığa çağrılarak hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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ÇivrilDenizliMustafa Kemal AtatürkGüncel
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