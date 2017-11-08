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10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım’a saatler kala tatil araştırmaları yoğunlaştı. Mustafa Kemal Atartürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’da Türkiye'nin genelinde yas tutulur. Trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verir. Peki 10 Kasım resmi tatil mi? MEB takvimine göre 10 Kasım'da okullar tatil mi?

10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım’a saatler kala tatil araştırmaları yoğunlaştı. Mustafa Kemal Atartürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’da Türkiye'nin genelinde yas tutulur. Trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verir. Peki 10 Kasım resmi tatil mi? MEB takvimine göre 10 Kasım'da okullar tatil mi?

08 Kasım 2017 Çarşamba 13:30
10 Kasım resmi tatil mi?
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10 Kasım’ın bu yıl hafta içerisine denk gelmesi tatil sorularını da beraberinde getirdi. 10 Kasım 1938'de kaybettiğimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümünde tam saat 09.05'te sirenlerle hatırlanacak. Hem kamu çalışanları hem de 10-16 Kasım Atatürk haftasını çeşitli etkinliklerle geçiren öğrenciler, Cuma günü okula gidip gitmeyeceklerini araştırıyor. Peki 10 Kasım tatil mi? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi tatil günleri arasında 10 Kasım yer almıyor. Bu nedenle okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları da açık. Ancak 2017- 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır. Çünkü bu önemli günde Mustafa Kemal Atatürk için şiirler okunuyor ve okullarda etkinlikler düzenleniyor.

10 KASIM’DA NELER YAPILIR?

10 Kasım günü Anıtkabir ziyaret edilmekte, başkent Ankara'da resmi tören yapılmaktadır. Türkiye'nin genelinde de yas tutulmaktadır. Her yıl 10 Kasım günü, saat 09:05'te trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Ayrıca, tüm bayraklar 10 Kasım günü yarıya indirilir.

Anıtkabir'de düzenlenen törenler

Başkent Ankara'daki törenler Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve diğer devlet erkânın katılımıyla Anıtkabir'de gerçekleştirilir. Tören, Aslanlı Yol'da yürüyüşle başlar. Yürüyüşün ardından Cumhurbaşkanı, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyar. Saat 09.05'te devlet erkânı iki dakikalık saygı duruşunda bulunur ve İstiklâl Marşı okunur. Törenin ardından Anıtkabir Özel Defteri imzalanır.

Okullarda düzenlenen bayrak törenleri

Okullarda düzenelenen bayrak törenleri, bayrağı yarıya indirecek öğrenci ile gönderin sağında ve solunda bayrağa dönük olarak duran iki diğer öğrencinin, "hazır ol"da bayrağı selamlamasıyla başlar. Saat 09.05'te gelen siren veya boru sesi eşliğinde meşaleler yakılır ve katılımcılar iki dakikalık saygı duruşunda bulunur. 10 Kasım haricindeki saygı duruşlarında bu süre bir dakikadır. Saygı duruşunun ardından gönderde çekili duran bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde ağır ağır yarıya indirilir. Marşın bitimi ve görevli öğretmenin "rahat" komutu ile bayrak töreni tamamlanır. Tören boyunca Atatürk Büstü'nün sağ ve sol yanında biri kız, diğeri erkek iki öğrenci tarfından saygı nöbeti tutulur. Yarıya indirilen bayrak, ders günün sonunda yeniden tören yapılması gerekiyorsa tekrar tepeye çekilmez. Yeni tören seyyar direkli bir bayrakla yapılır. Bayrak, gün batımında görevli kişi tarafından törensiz olarak tepeye çekilir.

Mülki idarelerin düzenlediği törenler

Pek çok il ve ilçede kaymakamlık ve valilik tarafından düzenlenen Atatürk'ü anma törenleri kapsamında, kamu görevlileri ve yerel halkın katılımıyla Atatürk anıtına çelenk bırakılır. Saat 09.05'te gelen siren sesiyle iki dakikalık saygı duruşunda bulunulur. Ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirilir. Törenden sonra sıklılıkla bölgede bulunan okul veya kültür merkezi gibi yerlerde günün anlam ve önemine uygun konuşmalar yapılır ve Atatürk ile ilgili sergi açılışları, oratoryolar, şiir ve müzik dinletileri gibi etkinlikler düzenlenir.

Diğer resmî törenler

Pek çok büyük devlet kurumu ve üniversite de kendi Atatürk'ü anma törenlerini düzenler. Kurumda çalışanların katıldığı bu törenlerde, Atatürk büstüne çelenk konulur; iki dakikalık saygı duruşunda bulunulur ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirilir. Törenin ardından, günün anlam ve önemini vurgulayıcı konuşmalar ve sunumlar yapılır; sergi, dinleti gibi etkinlikler düzenlenir.

ATATÜRK HAFTASI NEDİR?

10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.

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