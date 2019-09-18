10 Kasım'da göbek atan müdüre ödül gibi atama!

ADANA'DA 2017'de 10 Kasım törenlerinde okul bahçesinde göbek atan Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Sırrı Huylu'ya yapılan idari soruşturmanın ardından maaş cezası verildi. Başka bir okula atanan Huylu, iki yıl sonra tekrar okuluna müdür olarak döndü.

CHP'Lİ VEKİL, BAKAN SELÇUK'A SORDU

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, konuyu TBMM'ye taşıyıp Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, "AK Parti'den milletvekili aday adayı da olan Huylu, aradan geçen 2 yıl sonunda tekrar aynı okulda müdür olarak görevlendirilmiştir. Söz konusu şahsı aynı okula tekrar müdür olarak görevlendirmek hangi ihtiyaçtan doğmuştur" diye sordu.

ATATÜRK'E YAPILAN SAYGISIZLIK ÖDÜLLENDİRİLDİ"

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Bulut, "Atatürk'ün manevi şahsına yapılan bu saygısızlık, aslında tüm ulusumuza yapılmıştır. Ancak, MEB, 2 yıl sonra bu şahsı aynı okula görevlendirdi. Atatürk'e yapılan bu saygısızlık ödüllendirildi. Liyakattan uzak, yandaşlıkla yapılan bu atamalar eğitimdeki başarısızlığın özetidir" ifadelerini kullandı.