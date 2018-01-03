10 hakim ve savcı göreve döndü

ALINAN bilgeye göre, açığa alınan veya meslekten ihraç edilen bazı hakim ve savcılar, "Mor beyin yazılımıyla telefonlarının ByLock'a yönlendirilerek mağdur edildikleri" gerekçesiyle, mesleğe dönmek için Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) başvuruda bulundu.

Söz konusu başvuruyu değerlendiren HSK, 8'i açığa alınan, 2'si meslekten ihraç edilen 10 hakim ve savcıyı mesleklerine iade etti.