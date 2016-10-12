10 emniyet mensubu FETÖ'den tutuklandı

ÇORUM Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ PDY soruşturması kapsamında sekiz gün önce düzenlenen operasyonda, aralarında müdür, komiser ve komiser yardımcılarının da bulunduğu 18 emniyet mensubu gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y, U.E, H.Ç, İ.Ç, M.Y, M.C, S.S, O.K, B.B, C.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şüpheli polislerden C.C., "Biz ülkemizi seviyoruz, bizden vatan haini olmaz" dedi.

Polis aracına bindirilen 10 kişi, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

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