10 büyükşehri kim kazanacak? Son anket geldi

ANKARA Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (ANAR) sahibi ve Genel Müdürü Dr. İbrahim Uslu, yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İttifakın ve beka tartışmasının muhalefete yaradığını vurgulayan Uslu, " İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, Denizli, Manisa, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, Eskişehir rekabetin en sert yaşandığı yerler. Bu illerde seçim ortada." dedi.

Birgün'de yer alan habere göre; iki adayın yarıştığı her yerde seçimin başa baş ve kritik geçeceğini söyleyen Uslu şöyle konuştu:

BÜYÜKŞEHİRLERDE KIYASIYA DURUM VAR

"İktidar, Konya, Kayseri, Maraş, Malatya, Erzurum'da, CHP de İzmir de rahat ama onun dışındaki bir çok yerde ciddi rekabet söz konusu. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, Denizli, Manisa, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, Eskişehir rekabetin en sert yaşandığı yerler. Bu illerde seçim ortada. Muğla, Eskişehir kısmen Tekirdağ, CHP'nin rahat kazandığı yerlerdi. Şimdi onlar karşıda oluşan blok nedeniyle tehdit altında. Geçen seçimde Adana, Mersin, Manisa'yı MHP çok rahat kazanmıştı. Şimdi oralarda ciddi bir rekabetle karşı karşıyalar. AK Parti açısından da İstanbul, Ankara, Denizli, Balıkesir, Bursa'da ciddi rekabet var. Çok sert rekabet var ancak muhalefet kriz nedeniyle burun farkıyla avantajlı. Totalde "ittifak kime yaradı" derseniz muhalefetin bundan daha karlı çıkmasını en olası senaryo olarak gözlemliyorum."

"İKTİDAR BLOKUNUN YAPTIĞI EN BÜYÜK HATA"

Son durumu değerlendiren Uslu, şu şekilde konuştu:

"İktidar, bu kez rekabeti yönetmekte biraz zorlanıyor. Bir sürü yenilik var, en önemlisi ittifak uygulamasının yan tesirleri. İki adayın yarıştığı her yerde ekonomik krizin de etkisiyle iktidar zorluk yaşıyor, çünkü iki aday yarıştığında fiili bölge barışı yüzde 50 oluyor. AK Parti yüzde 44 ile Ankara'yı kazanmıştı. Bu seçimde yüzde 44'le açık ara kaybeder. 50+1 zorunluluğu, ekonomik kriz atmosferinde AK Parti'yi en çok zorlayan faktör haline geldi. Çok sayıda seçim çevresinde iki aday yarışıyor. İki adayın yarıştığı her yerde yüzde 50 zorunlu. Oysa AK Parti çok domine ettiği, Kayseri, Konya, Kahramanmaraş, Erzurum gibi yerler hariç pek çok yerde yüzde 50'den düşük oylarla seçimi rahat kazanıyordu. Bu, MHP için daha yüksek handikap. Türkiye ortalaması 11 olan bir partinin yüzde 50'ye çıkması ve bunu da tamamen kendi seçmeni olmayanlar üzerinden başarması gerekiyor. Bu yan tesirleri hesaba katmamış olmak iktidar blokunun yaptığı en büyük hata."

BEKA TARTIŞMASI

"Beka söyleminin seçmendeki karşılığı nasıl?" sorusuna Uslu'nun yanıtı şöyle oldu:

"Beka söylemi referandumda etkiliydi. Ancak o dönemde bugünkü seviyede ekonomik türbülans yoktu. Aynı söylem referandumdaki kadar etkili olmasa da genel seçimde de etkisini gösterdi. Buna rağmen AK Parti, 7,5 puan kaybetti. Bu argüman genel seçimde AK Parti seçmeninin diğer partilere değil, MHP'ye gitmesine neden oldu. Dolayısıyla oylar aynı havuzda kaldı, büyük bir sorun doğmadı. AK Parti milletvekili kaybetti ama ortağıyla istediği kanunu çıkarabilme gücüne sahip oldu. Ancak yerel seçimlerde ekonomik türbülansın etkisiyle seçmenlerin bir kısmı havuzda kalmıyor. Beka söylemi muhalefet seçmenini hedefleyen bir şey değil aslında. Bu söylemle kendi seçmenini konsolide etmeye, havuzun dışına çıkmasını önlemeye çalışıyorlar ancak başarılı oldukları söylenemez. Çünkü oy kayıpları gözlemliyoruz."