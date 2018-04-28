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10 araç bu hale geldi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

10 araç bu hale geldi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 19:39
10 araç bu hale geldi!
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ALINAN bilgiye göre, Gaziantep-Adana Otoyolu'nun Narlı çıkışı  yakınlarında, sağanak dolayısıyla kayganlaşan yolda 11 aracın karıştığı  zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.  Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla Adana istikametine yol tek yönlü olarak trafiğe  kapandı.

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Kahramanmaraş10 AraçZincirleme Trafik Kazası
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