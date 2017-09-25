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1 ton 355 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 18 milyon 945 bin lira olan 1 ton 355 kilo 75 gram esrar maddesi ele geçirildi

1 ton 355 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 18 milyon 945 bin lira olan 1 ton 355 kilo 75 gram esrar maddesi ele geçirildi

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:38
1 ton 355 kilo esrar ele geçirildi
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DİYARBAKIR Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca; elde edilen istihbari bilgiye istinaden Lice ilçesi kırsal alanında bölücü terör örgütünün finans kaynağı olan yasa dışı uyuşturucu maddeleri ele geçirmek maksadıyla, Bayrak-60 operasyonunun bitiminin ardından, 24 Eylül 2017 Pazar günü yeni bir operasyonel faaliyetin icra edildiği belirtildi.
Açıklamada, “Söz konusu narko-terörizm operasyonu kapsamında, Lice ilçesi Kabakaya köyü mülki sınırlarındaki tarlaya gömülü vaziyette 30 adet jelikan bidon içerisinde 1 ton 171 kilo 75 gram toz, 184 kilogram kubar olmak üzere piyasa değeri 18 milyon 945 bin lira olan toplam 1 ton 355 kilogram 75 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddesi Cumhuriyet Savcılığının talimatı uyarınca muhafaza altına alınmış, adli soruşturma başlatılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla, teröristle ve narko-terörizmle mücadeleye yönelik operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi. 

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırLiceFinans KaynağıEsrar
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