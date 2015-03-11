1 saat 15 dakika sonra...

11 Mart 2015 Çarşamba 19:05
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ile yapacağı görüşmenin saat 16.45'te başlaması bekleniyordu. Görüşme saat 18.00 itibarıyla başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştirdiği YÖK ziyaretinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından üniversite rektörleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı'nın bu toplantı uzadığı için Erdem Başçı ile planlanandan (16.45) geç buluştuğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı'nın resmi programında Başçı ile 16.45'te görüşeceği yazıyordu.
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Son Güncelleme: 11.03.2015 18:07