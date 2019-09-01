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1 PKK'lı terörist teslim oldu

Hakkari'de, jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ikna edilen PKK'lı 1 terörist teslim oldu

GÜNDEM 02.09.2019, 18:36 02.09.2019, 18:37 Enes Subaşı
1 PKK'lı terörist teslim oldu
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HAKKARİ Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 02.09.2019 günü ikna çalışmaları sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahsın yapılan sorgulamasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. 

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