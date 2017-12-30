1 Ocak resmi tatil mi? İşte 1 Ocak kurumların çalışma programı

YILBAŞI planları günler önce başladı. Yılbaşını tatil fırsatına çevirmek isteyen çalışanlar, 1 Ocak 2018 tarihinin resmi tatil ilan edilip edilmediğini araştırıyor. Geçtiğimiz senelerde hafta sonuna denk gelen yılbaşı nedeniyle resmi tatil ilan edilmemişti. Peki bu yıl 1 Ocak resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün?

Bu yıl 1 Ocak pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle tatil planı yapanlar için fırsat doğdu. Okullar kapanacak ve tüm kamu daireleri resmi izinli olacak. Yani toplamda 3 gün izin yapılmış olacak.

PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?

Kanunla belirlenen esaslara göre resmi tatil günlerinden olan yılbaşı tatilinde bütün resmi kurumlar (okul, hastane, ptt, sgk, üniversite ve bankalar) kapalı olacaktır. Hastanelerin acil bölümleri dışında resmi kurumlarda sadece nöbetçi bırakılmaktadır.

BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

1 Ocak Pazartesi belirtildiği gibi tüm özel ve kamu kurumlara tatildir. Bu durumda tüm kamu ve özel bankalar da işleme kapalı olacaktır. EFT, havale gibi yapılan tüm bankacılık işlemleri 2 Ocak günü 08.00 civarında hesaplara yansıyacaktır. Bu nedenle 1 Ocak günü bankalar da kapalı olacak ve internet şubesi ve ATM'ler dışında bankacılık işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

2018 TATİL GÜNLERİ

3 NİSAN

Yılbaşı tatilinden sonraki ilk resmi tatil 23 Nisan'da. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pazartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla aynı yılbaşı tatilinde olduğu gibi yine hafta sonu ile birleştirilebilecek 3 günlük bir tatil söz konusu.

1 MAYIS

23 Nisan'dan 8 gün sonra 1 Mayıs tatili var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Salı gününe genk geliyor. Aradaki Pazartesi günü izin alabilecekler için bu kez 4 günlük bir tatil fırsatı doğuyor.

19 MAYIS

Haftasonuna gelen ilk resmi tatil 19 Mayıs'ta. Cumartesi gününe denk geldiği için çalışanlar için ekstra bir tatil fırsatı oluşturmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI HAFTA SONUNA GELİYOR

19 Mayıs'tan sonra bu kez sırada Ramazan Bayramı var. Ancak Ramazan Tatili'nde uzun bir tatil gözükmüyor. Önceki günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü haftasonu olan 3.5 günlük bir tatille yetinmek zorunda.

15 TEMMUZ

19 Mayıs gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü de hafta sonu anılacak.

2018 KURBAN BAYRAMI

2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.

30 AĞUSTOS

30 Ağustos Zafer Bayramı 2018 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Sonraki Cuma gününü tatil olarak kullanabilecekler için yaz sonunda 4 günlük bir izin gözüküyor.

29 EKİM

2017 yılında Pazar gününe denk gelen 29 Ekim tatili bu kez Pazartesi günü. Dolayısıyla yine 3 günlük bir tatil var.