‘1 numarayı ikna edemedik’ demiş

DARBE gecesi nöbetçi olan sanıklarından eski astsubay Erkan Çoban savunma yaptı. Karsuyer teğmenlere silah ve mühimmat verdiğini anlatan Çoban, şöyle devam etti:

Kemal Batmaz’ı gördüm

“Sonra 143. Filo’ya geçtik. Filo koridorunda, FETÖ’nün sivil imamlarından Kemal Batmaz’ı elinde tabletle gördüm. Batmaz öğretmenler gazinosuna girdi, ardından sanıklardan Kubilay Selçuk ve Hakan Evrim de koridordan geçti. Hakan Evrim çok sakindi. Evrim ve yanındakiler de gazinoya girdi. Bu sırada bir albayın bizi göstermesi üzerine filodan dışarı çıkarıldık. Filodan dışarı çıkarken denizci giyinmiş birini gördüm. O kadar değişik insan gördük ki sivil, koltuk altı silahla gezen var, karacı var, denizci var, pilot var, sivilller var. Bu denizcinin yanından geçerken, ‘Bir numarayı ikna edemedik, ikna olmuyor’ dediğini duydum. Bu kişi Ömer Faruk Harmancık idi. Bir başka kişinin de, ‘Gerekirse halka sıkın’ dediğine şahit oldum. Bu kişinin de Timurcan Ermiş olduğunu anladım.”

Söz alan sanık Timurcan Ermiş, sanığa koridorda kendisini görüp görmediğini sordu. Çoban, “Sivildiniz, söylediğiniz şey her zaman duyabileceğim bir şey değildi, duyduğum şeyden sonra dehşete düştüm. Sol tarafınızda Kemal Batmaz vardı” dedi. Çoban, Ermiş’in, “Şu an hiç terüddütsüz gördüğünüz kişinin ben olduğumdan emin misiniz” sorusunu, “evet” diye yanıtladı. Ermiş ise 143. Filo’nun yerini bilmediğini, hiç gitmediğini, darbe girişimi gecesi sivil kıyafet giymediğini iddia etti. Ancak sanık astsubay Selim Demir de Ermiş’i gördüğünü söyledi.