"1 milyonu almak istiyorum" dedi! Kullandığı joker seyirciyi çıldırttı

DÜNYANIN en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen programa Pınar Otan isimli yarışmacı damga vurdu.

"1 MİLYONU KAZANMAK İSTİYORUM" DEDİ

Yarışmaya katılan Uzman Psikolog Pınar Otan,yarışmaya başlamadan "1 milyonu almak istiyorum. Aklımda bir proje var Çocuk Esirgeme Kurumu'yla Huzur Evin'i birleştirmek istiyorum" dedi.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Yarışmaya iyi başlayan Pınar Hanım ikinci soruda takıldı. "Bir akvaryumun içine sürüngen yemi atan biri muhtemelen hangi hayvanı besliyordur?" sorusu için seyirci jokerini kullanmak istediğini söyledi. Seyirci jokeriyle soruyu doğru bilen Pınar Hanım, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sorunun çok basit olduğunu dile getiren sosyal medya kullanıcıları yarışmacıyı eleştirdi. Bazı takipçiler ise diğer şıklara da oy veren seyirciyi topa tuttu.

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in sosyal medyanın gündemine oturan o sorusu;

Bir akvaryumun içine sürüngen yemi atan biri muhtemelen hangi hayvanı besliyordur?

a) Dev panda

b) Afrika fili

c) Su kaplumbağası

d) Afrika bizonu

Doğru cevabın Su kaplumbağası olduğu sorunun diğer şıklarına da oylama yapılması şaşkınlık yarattı.