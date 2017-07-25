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1 Mayıs’ta ölen çocuk işçinin patronuna dava açıldı

Adana’da geçen 1 Mayıs’ta, çalıştığı mobilya atölyesinde başı asansör kabini ile duvarda sıkışarak ölen 16 yaşındaki Ömer Faruk Sever’in patronu Hüseyin Yaşar hakkında ’taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

1 Mayıs’ta ölen çocuk işçinin patronuna dava açıldı

Adana’da geçen 1 Mayıs’ta, çalıştığı mobilya atölyesinde başı asansör kabini ile duvarda sıkışarak ölen 16 yaşındaki Ömer Faruk Sever’in patronu Hüseyin Yaşar hakkında ’taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

25 Temmuz 2017 Salı 13:10
1 Mayıs’ta ölen çocuk işçinin patronuna dava açıldı
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OLAY  geçen 1 Mayıs’ta, Emek ve Dayanışma Günü’nde,ÿmerkez Seyhan İlçesi’nin Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin Yaşar’a ait mobilya atölyesinde çalışan Ömer Faruk Sever, mobilyaları taşımak için yük asansörüne yöneldi. Asansörün kapısını aralayan Sever, mobilyaları yükledi. Daha sonra çalışanların binmesinin yasak olduğu asansöre binerek üst kata çıkmak isteyen Sever’in başı, kabin ile duvar arasında sıkıştı. Çocuk işçi olay yerinde hayatını kaybederken, iş yeri sahibi Hüseyin Yaşar gözaltına alındı. Yaşar, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcı, iddianamesini hazırladı. İddianamede yer alan kusur raporuna göre iş yeri sahibi Hüseyin Yaşar’ın 'asli kusurlu', ölen çocuk işçi Sever’in ise ’tali kusurlu’ olduğu belirtildi. Savcı, Yaşar hakkında ’taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle 19’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

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